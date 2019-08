Your Move: i tifosi scelgono i freestyler di UEFA EURO 2020

I tifosi hanno la possibilità di scegliere chi rappresentà la propria nazione a UEFA EURO 2020 come freestyler di Your Move.

La gara di talenti farà conoscere i più originali e creativi freestyler europei e darà la possibilità ai due vincitori delle 12 città ospitanti di fare parte della squadra di freestyler di UEFA EURO 2020 e partecipare agli eventi organizzati durante la fase finale; nelle partite, nelle Fan Zone e durante il Trophy Tour.

I freestyler ufficiali di UEFA EURO 2020 e detentori di più record mondiali, Liv Cooke e Tobias Becs, hanno stilato un elenco di finalisti per ogni città ospitante da centinaia di video ricevuti. Ora tocca ai tifosi scegliere le skill più belle ed entusiasmanti.

I tifosi saranno determinanti nella scelta dei vincitori perché potranno votare i numeri e trick preferiti nell'elenco dei partecipanti. Chi voterà, accederà automaticamente a un sorteggio a premi che darà la possibilità di vincere biglietti delle partite, maglie firmate e palloni.

Cooke ha spiegato: "Le abilità in mostra rappresentano ogni città ospitante del torneo dell'anno prossimo, e per questo incoraggio tutti a dire la propria su chi dovrebbe farne parte. Il freestyle è un'abilità legata al calcio ma è anche espressione di se stessi, quindi chi voterà avrà la possibilità di imparare tanto dalla visione di questi fantastici video prima di fare la propria scelta".

Da Dublino a Baku, i freestyler finalisti dovranno attendere sei settimane per scoprire se avranno avuto successo. Per ulteriori informazioni, compreso come votare per il tuo freestyler preferito, visita il sito it.uefa.com/uefaeuro-2020/your-move/ prima delle 14:00 CET del 30 settembre 2019.