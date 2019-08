Assegnati i primi biglietti per UEFA EURO 2020

• Le notifiche relative ai biglietti per UEFA EURO 2020 sono state inviate via e-mail ai tifosi il 6 agosto

• I tifosi possono controllare la casella di posta elettronica o accedere al loro account UEFA per controllare se la richiesta sia stata accettata o meno

• Se la richiesta è stata accettata, i tifosi devono pagare i biglietti entro il 18 agosto alle 14:00 (CEST) per assicurarsi i posti. Per maggiori informazioni, visitare euro2020.com/tickets

Dopo ben 19,3 milioni di richieste (un record), i tifosi hanno saputo l'esito della loro richiesta dei biglietti per UEFA EURO 2020, assegnati tramite sorteggio.

Pagamento entro il 18 agosto

Poiché la domanda è molto alta, la UEFA invita i tifosi sorteggiati a pagare i biglietti entro il periodo specificato, in modo da vivere il torneo all'insegna dello slogan "LIVE IT.FOR REAL".

I tifosi che non provvederanno al pagamento entro il periodo specificato potrebbero perdere la possibilità di partecipare al più grande campionato europeo di sempre: in seguito, infatti, il pubblico neutrale avrà pochissime opportunità di acquistare i biglietti.

"Fans First"

Se i tifosi sorteggiati non procederanno al pagamento entro la scadenza, i biglietti saranno rimessi in vendita. A fine agosto, i tifosi non estratti durante la prima fase saranno i primi a essere informati della possibilità di acquistare i biglietti grazie al programma UEFA "Fans First".

Quando è prevista la prossima fase di richiesta dei biglietti?

La prossima opportunità di richiedere i biglietti sarà a dicembre 2019 (dopo il sorteggio della fase finale), quando i tagliandi saranno messi a disposizione attraverso le federazioni delle nazioni partecipanti (PNA). Tuttavia, per essere idonei in questa fase, i tifosi devono soddisfare i criteri specifici definiti dalle federazioni.

Pacchetti Hospitality ufficiali

Per tutti gli stadi di UEFA EURO 2020 sono anche disponibili pacchetti Hospitality ufficiali. Per richiederli subito, visitare euro2020.com/hospitality.