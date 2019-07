Tutti i risultati dell'Italia all'Europeo

L'Italia è tra le Nazionali che possono vantare una vittoria all'Europeo, avendo vinto il trofeo nel 1968. UEFA EURO 2020 celebrerà il 60esimo anniversario della competizione, che ha visto la luce nel 1960. Quali sono i risultati degli Azzurri a UEFA EURO negli anni?

La Nazionale italiana ha sfiorato in due occasioni la vittoria finale, perdendo contro Francia nel 2000 e Spagna nel 2012. L'unico trionfo è datato 1968, con Giacinto Facchetti che alzò al cielo la coppa da capitano.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights L'eliminazione a EURO 2016

Nell'ultima partecipazione, nel 2016 sotto la guida di Antonio Conte, gli Azzurri hanno ben figurato sul piano del gioco, dovendo però arrendersi ai calci di rigore contro la Germania ai quarti di finale. Nella precedente edizione, gli Azzurri di Cesare Prandelli sorpresero tutti e arrivarono fino alla finale, perdendo per 4-0 contro la Spagna.

L'Italia ha ospitato due edizioni in passato, nel 1968 e nel 1980. La prima ha visto la vittoria proprio dei padroni di casa, mentre nella seconda edizione a trionfare fu la Germania Ovest. Il prossimo anno l'Europeo torna in Italia, con la gara inaugurale che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma: darà il via al primo Europeo itinerante della storia.

L'Italia a UEFA EURO:

1960 - Non partecipante

1964 - Non qualificata

1968 - Campione

1972 - Non qualificata

1976 - Non qualificata

1980 - Quarto posto

1984 - Non qualificata

1988 - Terzo posto

1992 - Non qualificata

1996 - Primo turno

2000 - Finale

2004 - Fase a gironi

2008 - Quarti di finale

2012 - Finale

2016 - Quarti di finale