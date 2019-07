Ramos in esclusiva: Bilbao si prepara per EURO 2020

La stagione 2019/20 si preannuncia lunga, difficile ma anche memorabile, perché culminerà con EURO 2020. Che cosa ti aspetti?

Sergio Ramos: sarà una stagione speciale. Con il Real Madrid cercheremo di vincere su tutti i fronti, poi ci sarà EURO 2020: sarà interessante, uno dei miei obiettivi più importanti per il prossimo anno.

Giocare con la maglia del tuo paese è sempre speciale e farlo al San Mamés nella fase a gironi di EURO – sempre se ci qualifichiamo – sarebbe incredibile. Personalmente, non vedo l'ora che arrivi la prossima estate.

Richiedi i biglietti per EURO entro venerdì

Per te potrebbe anche essere un anno da record, perché potresti diventare il giocatore con più presenze nella Spagna e vincere il terzo Campionato Europeo…

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale EURO 2012l Spagn - Itala 4-0

Ramos: ho avuto la fortuna di giocare con una generazione di grandi campioni che hanno vinto tutto il possibile: EURO 2008, il mondiale ed 2012. Sono stati tornei molto speciali, che ci hanno regalato una grande gioia e ricordi incredibili.

Se tutto va come deve e il Ct mi convoca, potrei battere il record di presenze in nazionale. Inoltre abbiamo l'ambizione di vincere EURO 2020, ma non penso al terzo titolo personale: voglio solo di dare tutto per la mia squadra e puntare in alto, perché possiamo battere qualsiasi avversario e portare la coppa a casa.

EURO 2020 sarà un torneo molto interessante, con partite che si giocheranno in tutta Europa e la Spagna impegnata due volte a Bilbao …

Lo stadio San Mamés ©Getty Images

Ramos: sarà un torneo molto speciale, visto che si giocherà in tante città. Una vera festa del calcio.

Per quanto riguarda il San Mamés, che dire? Chi ha giocato o ha visto una partita in quello stadio sa che è un posto molto particolare, in una città che ama il suo calcio. Sono sicuro che ci sarà una grande accoglienza da parte dei tifosi. L'atmosfera a Bilbao sarà fantastica, in tutto il torneo e soprattutto nelle nostre partite, qualificazione permettendo.

Riassumendo: le migliori nazionali, i giocatori più forti d'Europa, 12 stadi favolosi in tutto il continente… Quanto sarà bello EURO 2020?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights UEFA.tv: Always football. Always on.

Ramos: sembra molto promettente, no? Giocare l'europeo è già di per sé un onore, ma farlo il prossimo anno sarà ancora più speciale.

Abbiamo la prospettiva di giocare a Bilbao e negli stadi europei più all'avanguardia… Il San Mamés sarà incredibile e lo sarebbe anche arrivare a Wembley per la semifinale la finale.

Wembley è uno stadio leggendario, ma non ci ho giocato abbastanza. Sarebbe il sigillo su una stagione potenzialmente fantastica.