Oggi a EURO: 7 luglio

Germania - Francia 0-2

(Griezmann 45'+2 rig, 72')

2016 semi-finals, Marseille

La Francia batte la Germania campione del mondo in carica e compie un altro passo verso il possibile trionfo casalingo.

La squadra di Joachim Löw gestisce il 64% del possesso palla nel primo tempo, ma capitola proprio allo scadere. Bastian Schweinsteiger commette un fallo di mano in area e Antoine Griezmann – che aveva fallito un rigore nella finale 2016 di UEFA Champions League – stavolta non sbaglia. Griezmann raddoppia al 73' ribadendo in rete una respinta di Manuel Neuer su cross di Paul Pogba. La Francia approda così in finale, con l'obiettivo di emulare la squadra del 1984, che 32 anni prima aveva trionfato in casa ai Campionati Europei UEFA.

