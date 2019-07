Ultimi 10 giorni per richiedere i biglietti per UEFA EURO 2020

C'è stato grande interesse per i biglietti per UEFA EURO 2020, con richieste da 204 paesi nelle prime tre settimane. Le nazioni da cui ne sono pervenute di più sono Inghilterra, Germania, Russia, Ungheria e Olanda.

La migliore occasione per acquistare i biglietti

La prima fase di vendita offre ai tifosi le maggiori possibilità di acquistare i biglietti per UEFA EURO 2020. A soli 10 giorni dalla fine di questo periodo, i tifosi sono caldamente invitati a richiedere i biglietti su euro2020.com/tickets entro la scadenza del 12 luglio!

Se i tifosi presentano la richiesta ma non vengono estratti, entreranno a far parte del programma "Fans First" UEFA e saranno informati per primi di ulteriori opportunità di acquisto.

Nessun pagamento durante la richiesta

Durante la fase di richiesta non è previsto alcun pagamento. Se la richiesta viene accettata, i tifosi saranno informati via e-mail e dovranno provvedere al pagamento dei biglietti entro il termine specificato (circa 10 giorni).

Per rappresentare graficamente l'interesse per i biglietti e aiutare i tifosi a prendere decisioni consapevoli, la UEFA ha pubblicato appositi indicatori su euro2020.com/tickets.

Sul portale biglietti, i tifosi possono vedere le categorie più richieste per ogni partita (in rosso). Per avere più possibilità di acquistare biglietti, si consiglia di selezionare le partite e le categorie di biglietti che indicano "maggiori possibilità" (in verde).

Dato l'alto interesse, i biglietti per tutti gli stadi verranno assegnati tramite estrazione a fine luglio. I tifosi conosceranno l'esito della loro richiesta entro metà agosto.