Scopri come Skillzy ha vinto il talent show per fare la mascotte di EURO 2020

Skillzy - l'ormai famosa mascotte di UEFA EURO 2020 specialista nel freestyle - è stata scelta per l'impressionante bravura che ha dimostrato in un concorso riservato ai talenti più promettenti - come è possibile vedere in uno spensierato corto a lui dedicato.

A un anno esatto dal calcio d'inizio del 60° anniversario dei Campionati Europei UEFA, la UEFA ha pubblicato un corto animato che svela i retroscena di come Skillzy abbia fatto irruzione nel talent bruciando letteralmente la concorrenza.

Il film d'animazione dedicato ai più piccoli spiega come una partitella giocata nel parcheggio con i suoi amici lo abbia catapultato al centro della scena durante un'audizione che si teneva poco distante, quando una pallonata ha rotto una finestra e interrotto l'esibizione di freestyle di uno dei concorrenti del talent show.

I palleggi e i trick fatti da Skillzy per recuperare la palla hanno impressionato talmente tanto la giuria che lo ha scelto per un tour europeo nelle 12 città ospitanti per dimostrare tutto il suo talento in luoghi iconici da Baku a Bucarest, da Bilbao a Budapest.

Pubblicato a un anno esatto dal calcio d'inizio di UEFA EURO 2020, il corto animato rispecchia la gara di talenti del concorso Your Move: un concorso europeo per trovare i freestyler e giocatori di strada più talentuosi che si uniranno alla squadra della mascotte di EURO 2020.

Ciascuna delle 12 città ospitanti avrà un freestyler nel team della mascotte - dando così ai tifosi di tutta Europa la possibilità esclusiva di rappresentare la propria nazione e partecipare alle celebrazioni in eventi di alto profilo.

I tifosi hanno tempo fino al 1° luglio per partecipare a Your Move caricando un video su http://www.euro2020.com/your-move con i trick più incredibili. I filmati verranno giudicati dall'inglese Liv Cooke, quattro volte campione del mondo (un record) di freestyle, e dall'ex campione europeo di freestyle, il norvegese Tobias Becs. I vincitori si uniranno alla squadra di freestyler di UEFA EURO 2020 che si esibirà durante il torneo.

Your Move è aperto ai maggiori di 18 anni e residenti in una delle 12 nazioni ospitanti della fase finale: Azerbaijan, Danimarca, Inghilterra, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, Scozia e Spagna.

Clicca su questo link per vedere il corto animato di Skillzy: https://youtu.be/9MNxPvKIAOQ.