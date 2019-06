In vendita i biglietti per UEFA EURO 2020

La vendita dei biglietti per UEFA EURO 2020 è iniziata oggi. Si è registrato un interesse straordinario con oltre 300.000 richieste di biglietti da 109 paesi diversi nella prima ora. I tifosi possono richiedere i tagliandi fino al 12 luglio 2019.

Tutti i biglietti saranno venduti esclusivamente online tramite un unico indirizzo web: euro2020.com/tickets. Per tutte le partite e le categorie dove la domanda supererà l'offerta, i biglietti saranno assegnati tramite un'estrazione casuale equa e trasparente. Ogni candidato avrà le stesse possibilità di successo, indipendentemente dal momento in cui la domanda è stata presentata tra il 12 giugno e il 12 luglio 2019.

Il pubblico avrà a disposizione 3 milioni di biglietti (un record). Dunque, più persone che mai potranno vivere il torneo all’insegna dello slogan “LIVE IT. FOR REAL”, pensato per ispirare e incoraggiare i tifosi a guardare le partite allo stadio.

Quasi 2,5 milioni di biglietti – più del totale disponibile per UEFA EURO 2016 – sono riservati ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico neutrale.

'Fans First'

L’82% dei biglietti per UEFA EURO 2020 andrà ai tifosi

In 44 partite sarà disponibile un milione di biglietti a un prezzo uguale o inferiore a 50 €

Per le semifinali e la finale a Londra ci saranno 40.000 biglietti sotto i 100 €

Terminata la prima fase di vendita, i tifosi che non hanno ricevuto i biglietti per cui hanno presentato la domanda saranno i primi ad essere informati della nuova disponibilità di biglietti (ad esempio per pagamenti non andati a buon fine o tagliandi restituiti). Questi tifosi avranno un periodo di prelazione esclusivo per effettuare gli acquisti.

Categorie e prezzi dei biglietti

I biglietti per UEFA EURO 2020 saranno disponibili in tre categorie di prezzo mentre le città ospitanti sono state suddivise in due fasce che riflettono il potere d'acquisto e il reddito medio dei residenti.

La Fascia A comprende Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo, mentre in Fascia B ci sono Baku, Bucarest e Budapest.

Le fasce di prezzo saranno applicate durante tutto il torneo. Di conseguenza i biglietti per i quarti di finale a Baku costeranno meno di quelli dei quarti che si giocheranno a Monaco, Roma e San Pietroburgo.

I tagliandi partono da €30 per le partite nelle città di Fascia B e €50 per quelle nelle città di Fascia A.

Nota per gli editori:

I criteri per la vendita dei biglietti di UEFA EURO 2020 sono stati comunicati il 19 maggio 2019.

Una dettagliata brochure sui biglietti può essere consultata qui.