Annunciati i dettagli sui biglietti per UEFA EURO 2020

Un totale di circa 2,5 milioni di biglietti per UEFA EURO 2020 verranno venduti ai tifosi. Le richieste per acquistare i primi 1,5 milioni di tagliandi potranno essere fatte su EURO2020.com dal 12 giugno al 12 luglio 2019 alle 14.00.

UEFA EURO 2020 si giocherà dal 12 giugno al 12 luglio 2020 in 12 città europee: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo. Tra le città ospitanti ci sono otto capitali europee mentre 11 stadi hanno una capienza di oltre 50.000 posti. In totale per queste partite ci saranno a disposizione 3 milioni di biglietti, con 2,5 milioni - l'82% del totale - che verranno venduti direttamente ai tifosi.

Il primo lotto di biglietti sarà in vendita al pubblico generico dal 12 giugno al 12 luglio 2019: il milione e mezzo di biglietti di questa fase rappresenta un incremento del 50% dei tagliandi a disposizione per il pubblico neutrale rispetto a UEFA EURO 2016. Un altro milione di biglietti (un incremento del 20% sul totale di UEFA EURO 2016) verrà invece venduto ai tifosi delle nazioni partecipanti dopo il sorteggio della fase finale che verrà effettuato sabato 30 novembre di quest'anno.

Ulteriori biglietti saranno trattenuti per la vendita ai tifosi delle squadre che andranno agli spareggi per UEFA EURO 2020, che si disputeranno giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo 2020. Verrà effettuato un altro sorteggio mercoledì 1° aprile 2020, se necessario. Questi biglietti saranno venduti in stretta collaborazione con le federazioni nazionali interessate.

Prima finestra di vendita

La prima tranche di biglietti sarà messa in vendita in tutto il mondo su EURO2020.com. Per tutte le partite e le categorie dove la richiesta supererà l'offerta, i biglietti verranno assegnati tramite un sorteggio equo e trasparente. Tutti avranno le stesse possibilità di vincere l'estrazione, indipendentemente dal momento della presentazione della domanda nel periodo dal 12 giugno al 12 luglio 2019.

Per assicurarsi che più tifosi che mai possano vivere l'evento dal vivo, la UEFA ha garantito che:

• Ci saranno biglietti disponibili a meno di 100 euro per tutte e 51 le partite, per un totale di 1,25 milioni di tagliandi.

• 13.000 biglietti Categoria 3 'Fans First' per le due semifinali e la finale (per un totale di quasi 40.000 tagliandi) saranno disponibili a meno di 95 euro. Questi biglietti rappresentano il 15% della capienza degli stadi. I tifosi possono richiedere i biglietti 'Fans First' dal 12 giugno al 12 luglio 2019.

• In 44 partite su 51 ci saranno biglietti a 50 euro o meno, il che equivale a 1 milione di biglietti.

Per assicurare che più tifosi possibili possano avere la possibilità di aggiudicarsi i biglietti, tutti coloro che hanno partecipato con esito negativo alla fase di estrazione di luglio 2019, accederanno automaticamente al programma 'Fans First'. Questi tifosi saranno i primi a essere informati sulle nuove disponibilità di tagliandi per UEFA EURO 2020 (a causa di pagamenti non andati a buon fine e restituzione biglietti). Ai tifosi del programma 'Fans First' verrà assegnato un periodo di priorità esclusivo per l'acquisto di questi biglietti.

VINCI I BIGLIETTI!



Tutti i tifosi che creeranno un account per l'acquisto di biglietti per EURO 2020 su euro2020.com/tickets tra il 19 maggio 2019 e l'11 giugno 2019, verranno iscritti a un sorteggio che permetterà di vincere due biglietti gratuiti di Categoria 1 a una partita di apertura di ogni stadio. Un fortunato vincerà anche due biglietti gratuiti di Categoria 1 per la finale di UEFA EURO 2020. I vincitori saranno selezionati casualmente e verranno informati entro la fine di giugno 2019. Si applicano i termini e le condizioni.

Prodotti disponibili

Per rendere più facile per tutti la comprensione del sistema di ticketing, è stato semplificato il numero di prodotti disponibili:

• Biglietto individuale: una partita in uno stadio

• Biglietto 'Follow my Team' (venduti da dicembre 2019): un biglietto che permette ai tifosi di partecipare a una gara della fase a gironi della propria squadra preferita indipendentemente dalla sede della partita. Se la squadra è eliminata prima della fase a gironi, il 100% del prezzo del biglietto viene rimborsato.

La UEFA metterà a disposizione a ogni partita dei biglietti nella categoria di prezzo più basso per i tifosi diversamente abili, indipendentemente dalla loro posizione nello stadio. I tifosi diversamente abili potranno anche richiedere un posto gratuito per un accompagnatore.

Pacchetti ospitalità

La UEFA metterà a disposizione dei pacchetti ufficiali di ospitalità in tutti gli stadi dal 12 giugno 2019. Ci sono una serie di opzioni, a partire da € 780 a persona, incluse suite private, lounge business e un club più casual e vivace. Per maggiori informazioni visita EURO2020.com/hospitality.

Categorie e prezzi dei biglietti

I biglietti saranno disponibili in tre categorie di prezzo per UEFA EURO 2020. L'applicazione dei seguenti criteri dipende dalla configurazione dei posti a sedere di ciascuno stadio.

PRIMA FASCIA: AMSTERDAM, BILBAO, COPENAGHEN, DUBLINO, GLASGOW, LONDRA, MONACO, ROMA, SAN PIETROBURGO

Fase a gironi e ottavi di finale

Categoria 3: €50

Categoria 2: €125

Categoria 1: €185



Quarti di finale e partita inaugurale (Monaco, Roma, San Pietroburgo)

Categoria 3: €75

Categoria 2: €145

Categoria 1: €225



SECONDA FASCIA: BAKU, BUCAREST E BUDAPEST

Fase a gironi, ottavi di finale e quarti di finale a Baku

Categoria 3: €30

Categoria 2: €75

Categoria 1: €125

SEMIFINALI E FINALE (LONDRA)

Semifinali

'Fans First': €85

Categoria 3: €195

Categoria 2: €345

Categoria 1: €595

Finale

'Fans First': €95

Categoria 3: €295

Categoria 2: €595

Categoria 1: €945

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile in ciascun paese ospitante è inclusa nel prezzo del biglietto e sarà coperta dalla UEFA. Tutti i prezzi sono in euro.

Le regole di assegnazione favoriscono l'accesso di più persone possibili al 'LIVE IT.FOR REAL'

• Massimo quattro biglietti per richiedente e per partita

• Massimo una partita al giorno per richiedente

• Nessun obbligo d'acquisto di un determinato numero di biglietti della fase a gironi con la speranza di ottenere un biglietto per la semifinale o la finale

Perché ci sono prezzi diversi per luoghi diversi?

La decisione di avere diverse fasce di prezzo è stata presa sulla base di ricerche approfondite relative al potere d'acquisto e al reddito medio dei residenti dei paesi ospitanti. La ricerca ha dimostrato che il potere d'acquisto e il reddito medio dei residenti in Azerbaigian, Romania e Ungheria è inferiore a quello degli altri nove paesi ospitanti.

Le fasce di prezzo sono state applicate in tutto il torneo. Di conseguenza, i biglietti per i quarti di finale in Azerbaigian sono meno costosi dei biglietti per i quarti di finale in Germania, Italia e Russia.

Una piattaforma ufficiale di rivendita per combattere il mercato nero

Una piattaforma di rivendita biglietti permetterà ai tifosi di offrire i propri tagliandi per la rivendita al valore nominale tramite euro2020.com/tickets. La piattaforma di rivendita biglietti sarà disponibile a marzo/aprile 2020. Questa piattaforma consentirà di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso un canale di vendita ufficiale della UEFA. Ciò eliminerà il rischio di acquisto di biglietti non validi o fraudolenti e garantirà che i venditori riceveranno totalmente il proprio denaro.