Accadde oggi a EURO: 26 giugno

Danimarca - Germania 2-0

Jensen 18', Vilfort 78'

Finale 1992, Goteborg

Nononostante il vivace avvio della Germania, i gol nei due periodi di John Jensen e Kim Vilfort, insieme alla stoica prestazione del portiere Peter Schmeichel, fannno sì che la Danimarca metta a segno una delle maggiori sorprese del calcio internazionale vincendo i Campionati Europei del 1992.

Non appena la Danimarca emerge dalle barricate iniziali realizza il gol del vantaggio, e il titolo viene messo in cassaforte a 12 minuti dalla fine, quando Vilfort controlla prima di girarsi e scagliare un rasoterra vicino al palo sinistro di Bodo Illgner che chiude la sfida. È un finale da favola, visto che Vilfort lascia due volte il ritiro danese – e perde anche una gara del Gruppo – per visitare sua figlia di sette anni malata.

Clicca qui per leggere di più

Altre gare EURO giocate il 26 giugno

1996 semifinali: Germania - Inghilterra 1-1, Germania vince 6-5 ai rigori

1996 semifinali: Repubblica Ceca - Francia 0-0, Rep. Ceca vince 6-5 ai rigori

2004 quarti di finale: Svezia - Olanda 0-0, Olanda vince 5-4 ai rigori

2008 semifinali: Russia - Spagna 0-3