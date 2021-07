Statistiche EURO 2020: il più veloce, distanze coperte, azioni offensive, dribbling

Quali sono i giocatori più veloci e quali hanno coperto la maggior distanza a UEFA EURO 2020? Quali hanno messo a segno più cross vincenti, avviato il maggior numero di attacchi e mostrato più spirito di sacrificio nel rincorrere gli avversari?

Le statistiche Volkswagen Mobility, aggiornate dopo ogni fase del torneo, forniscono un'interessante prospettiva su quali sono stati i principali interpreti in queste speciali statistiche a EURO 2020.

Distanza percorsa (km)

76.14: Pedri (Spagna)

72.31: Jorginho (Italia)

67.35: Kalvin Phillips (Inghilterra)

66.64: Joakim Mæhle (Danimarca)

65.91: Aymeric Laporte (Spagna)

A soli 18 anni Pedri è stato uno dei protagonisti a EURO 2020 e le statistiche svelano il perché. Il centrocampista del Barcellona è stato uno dei giocatori più presenti nella competizione con 629 minuti, dietro solo a Aymeric Laporte (630) e Unai Simón (630). L'italiano Jorginho (585 minuti) e l'inglese Kalvin Phillips (545) hanno giocato meno, ma avranno la finale dalla loro.

Distanza percorsa con squadra in possesso palla (km)

38.23: Pedri (Spagna)

31.21: Koke (Spagna)

30.91: Aymeric Laporte (Spagna)

30.29: Jordi Alba (Spagna)

27.07: Jorginho (Italia)

Le statistiche dicono che la Spagna è stata la squadra con maggior possesso palla a EURO 2020 con ben quattro giocatori in testa a questa classifica relativa ai chilometri percorsi. Jorginho in quinta posizione (27.07) e l'inglese Phillips (26,61) seguono il quartetto di testa. Quest'ultimo ha percorso 6,27 km durante la semifinale contro la Danimarca.

Velocità massima (km/h)

33.8: Loïc Négo (Ungheria)

33.8: Leonardo Spinazzola (Italia)

33.7: Kingsley Coman (Francia)

33.6: Cody Gakpo (Olanda)

33.5: Daniel James (Galles)

33.5: Marcus Rashford (Inghilterra)

L'esplosività dell'ungherese Loïc Négo e lo sprint di Leonardo Spinazzola si sono eguagliati nella classifica sulla velocità massima registrata sul rettangolo verde. L'inglese Kyle Walker (32,0 km/h) e l'italiano Ciro Immobile (31,7 km/h) sono risultati tra i primi cinque giocatori più veloci nel corso delle semifinali.

Accelerazioni

277: Joakim Mæhle (Danimarca)

248: Raheem Sterling (Inghilterra)

246: Vladimír Coufal (Repubblica Ceca)

244: Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca)

236: Jordi Alba (Spagna)

Le quotazioni del terzino dell'Atalanta Joakim Mæhle sono nettamente in ascesa dopo questo EURO. Le sue corse sulla fascia sono state un fattore costante per tutto il torneo. In totale sono state ben 277 le discese da parte del terzino danese. Anche Giovanni Di Lorenzo si è ben disimpegnato con 235 sprint per l'Italia ed è appena fuori dai primi cinque. Dei 248 sprint di Raheem Sterling, 63 sono arrivati in semifinale; la statistica più alta di qualsiasi altro giocatore nelle ultime quattro partite.

Passaggi chiave

31: Pedri (Spagna)

19: Koke (Spagna)

19: Jordi Alba (Spagna)

18: Emil Forsberg (Svezia)

18: Lorenzo Insigne (Italia)

Il passaggio filtrante di Pedri è una delle qualità più evidenti e stupefacenti del suo stile di gioco, tanto che nessuno compagno di squadra è riuscito a fare meglio a EURO 2020. L'italiano Lorenzo Insigne (18) è quinto in classifica, sebbene i colleghi Nicolò Barella (16) e Marco Verratti (15), oltre che gli inglesi Mason Mount (14) e Luke Shaw (12) non sono stati finora da meno. Se guardiamo le statistiche di Foden e Grealish si può notare come abbiano avuto un ottimo impatto sulla squadra nonostante abbiano giocato solamente 25 minuti contro la Danimarca.

Dribbling effettuati

18: Raheem Sterling (Inghilterra)

13: Martin Braithwaite (Danimarca)

11: AndriyYarmolenko (Ucraina)

10: Kylian Mbappé (Francia)

10: Federico Chiesa (Italia)

Parlando alla BBC, l'ex difensore dell'Inghilterra Rio Ferdinand ha elogiato l'abilità di Sterling di "creare scompiglio" ogni qualvolta aveva la palla tra i piedi a EURO 2020. E le statistiche lo confermano. 9 dei suoi 18 dribbling totali sono arrivati solamente in semifinale contro la Danimarca (più del doppio di qualsiasi altro giocatore nelle semifinali).

Lo scozzese Andy Robertson, re dei cross Getty Images

Cross effettuati

12: Andy Robertson (Scozia)

11: David Alaba (Austria)

11: Ricardo Rodríguez (Svizzera)

11: Daniel James (Galles)

10: Koke (Spagna)

Il percorso della Scozia a EURO 2020 si è concluso in anticipo, ma il contributo di Andy Robertson non è certo mancato. Con 12 cross effettuati è, infatti, ancora al primo posto in questa speciale classifica, con Shaw e Mount (otto ciascuno) a rincorrere. Spinazzola e Insigne sono i migliori per l'Italia con sei cross ciascuno.

Il prodigio spagnolo Pedri UEFA via Getty Images

Azioni personali sulla trequarti offensiva

27: Pedri (Spagna)

18: Marcos Llorente (Spagna)

16: Raheem Sterling (Inghilterra)

16: Joakim Mæhle (Danimarca)

15: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Pedri è primo con largo vantaggio, anche se Sterling è stato tra i migliori giocatori quando si è trattato di iniziare il gioco offensivo (cinque delle sue accelerazioni sono arrivate in semifinale). Spinazzola (13) e Verratti (12) sono state le principali fonti di gioco offensive dell'Italia.

Iniziative personali in area avversaria

14: Lorenzo Insigne (Italia)

13: Raheem Sterling (Inghilterra)

13: Kylian Mbappé (Francia)

12: Joakim Mæhle (Danimarca)

11: Leonardo Spinazzola (Italia)

Nessun giocatore ha portato la palla nell'area di rigore avversaria tanto quanto Insigne durante EURO 2020, anche se Sterling gli è molto vicino. Sei di esse sono arrivate contro la Danimarca in semifinale (il doppio dei vari Shaw, Federico Chiesa e Álvaro Morata in questa fase di torneo).