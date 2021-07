Italia - Inghilterra, anteprima finale di UEFA EURO 2020: dove guardarla, probabili formazioni, ultime notizie e stato di forma

Dove guardare la partita, probabili formazioni, ultime notizie, statistiche e stato di forma: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla finale di UEFA EURO 2020.

La storia

Dopo due semifinali epiche, Londra ospita una partita che, per la prima volta nella storia di EURO, vede in campo l'Inghilterra. Dal trionfo in Coppa del Mondo FIFA 1966 nel vecchio stadio di Wembley, l'Inghilterra è uscita in semifinale in cinque tornei: EURO '68 e '96, i mondiali del 1990 e del 2018 e la UEFA Nations League 2019. Tuttavia, a EURO 2020 ha eliminato Germania, Ucraina e Danimarca e si è qualificata per la sfida decisiva, mettendo fine (e parafrasando una popolare canzone) a 55 anni di patimenti.

L'Italia ha vinto il suo unico Campionato Europeo nel 1968 da nazione ospitante. Ha anche perso in finale nel 2000 e nel 2012, ma dopo il titolo europeo ha vinto due delle sue quattro Coppe del Mondo. Martedì, gli azzurri hanno battuto la Spagna ai rigori; anche se tecnicamente hanno interrotto una striscia di 13 vittorie (nonché il record di 15 successi consecutivi a EURO, qualificazioni incluse), non perdono da 33 gare. Un ottimo risultato per una squadra che, mentre l'Inghilterra arrivava in semifinale ai mondiali di tre anni fa, non era neanche qualificata. Saltare il mondiale precedente, però, non ha impedito alla Cecoslovacchia nel 1976, alla Danimarca nel 1992 e alla Grecia nel 2004 di salire sul tetto d'Europa.

Inghilterra - Italia: guarda tutti i rigori a EURO 2012

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Indisponibili: Spinazzola (tendine d'Achille)

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Italia: la semifinale contro la Spagna non sarà stata la migliore partita dell'Italia, ma c'è un aspetto che mi ha colpito molto. Gli azzurri sembrano giocare senza alcuna pressione. Anche quando la gara è proseguita ai rigori, c'erano molti giocatori che ridevano e sorridevano, come siamo abituati a vedere quando si allenano a Coverciano.

I tifosi di Roma festeggiano la vittoria dell'Italia ai rigori

Forse sanno di aver già fatto qualcosa di speciale, ovvero riconquistare l'affetto di un intero paese e il rispetto a livello internazionale. È lo spirito migliore con cui affrontare l'Inghilterra a Wembley: ora manca solo la ciliegina sulla torta

Simon Hart, reporter Inghilterra: a seguire.

L'opinione dal campo

Roberto Mancini, Ct Italia: "Siamo contenti di aver dato questa gioia agli italiani di tutto il mondo. Volevamo arrivare in finale, anche se prima del torneo molti non ci credevano",

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Dobbiamo goderci il fatto di essere in finale, ma c'è ancora un grande ostacolo da superare. L'Italia è un'ottima squadra, già da un paio d'anni. È in gran forma e in difesa ha guerrieri che sanno affrontare qualsiasi situazione. È una gara da pregustare".

Guarda l'Inghilterra festeggiare la vittoria a Wembley

Jordan Henderson, centrocampista Inghilterra: "Siamo totalmente concentrati sulla partita di domenica, la più importante della nostra vita. Dobbiamo provarci e far di nuovo felici tutti gli spettatori allo stadio e nel paese. È una grande opportunità per il nostro gruppo e il nostro paese e daremo assolutamente tutto".

Altro a seguire

Ultimi risultati (dal più recente)

Italia: PVVVVV

Inghilterra: VVVVPV