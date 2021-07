Finale EURO 2020: Italia contro Inghilterra o Danimarca

L'Italia affronterà una tra Danimarca e Inghilterra nella finale di UEFA EURO 2020 che si giocherà domenica 11 luglio a Wembley.

Il cammino verso la finale

Gruppo A: Turchia - Italia 0-3 Italia (Roma)

Gruppo A: Italia - Svizzera 3-0 (Roma)

Gruppo A: Italia - Galles 1-0 (Roma)

Ottavi di finale: Italia - Austra 2-1 (dts) (Londra)

Quarti di finale: Belgio - Italia 1-2 (Monaco di Baviera)

Semifinale: Italia - Spagna 1-1 (dts, Italia vince 4-2 dcr) (Londra)

Anastasi porta l'Italia sul tetto d'Europa nel 1968

Finali giocate

1968: Italia - Jugoslavia 2-0, al replay (Roma)

2000: Francia - Italia 2-1 (dts), (Rotterdam)

2012: Spagna - Italia 4-0 (Kiev)

Il cammino verso la finale

Gruppo B: Danimarca - Finlandia 0-1 (Copenaghen)

Gruppo B: Danimarca - Belgio 1-2 (Copenaghen)

Gruppo B: Russia - Danimarca 1-4 (Copenaghen)

Ottavi di finale: Galles - Danimarca 0-4 (Amsterdam)

Quarti di finale: Repubblica Ceca - Danimarca 1-2 (Baku)

Semifinale: Inghilterra - Danimarca (Londra)

Highlights: la Danimarca vince l'Europeo del 1992

Finali giocate

1992: Danimarca - Germania 2-0 (Göteborg)

Il cammino verso la finale

Gruppo D: Inghilterra - Croazia 1-0 (Londra)

Gruppo D: Inghilterra - Scozia 0-0 (Londra)

Gruppo D: Repubblica Ceca - Inghilterra 0-1 (Londra)

Ottavi di finale: Inghilterra - Germania 2-0 (Londra)

Quarti di finale: Ucraina - Inghilterra 0-4 (Roma)

Semifinale: Inghilterra - Danimarca (Londra)

Finali giocate

N/D

Precedenti

Italia - Inghilterra

Inghilterra - Italia: guarda la sequenza integrale dei rigori di EURO 2012

• Le squadre si sono affrontate 27 volte, con gli Azzurri vincenti 11 volte contro le otto dell'Inghilterra; otto i pareggi.

• L'Italia non ha vinto nemmeno una volta nei primi otto incontri; l'Inghilterra ha vinto una sola volta negli ultimi sette precedenti.

• L'Inghilterra ha subito l'eliminazione da EURO nei due precedenti contro l'Italia. Il gol sul finale di Marco Tardelli ha regalato la vittoria per 1-0 agli Azzurri nella fase a gironi del 1980, mentre nei quarti di finale del 2012 l'Italia ha vinto ai rigori (grazie a un cucchiaio alla Panenka dagli 11 metri di Andrea Pirlo).

• L'Italia non ha mai perso contro l'Inghilterra in una fase finale tra Mondiali ed Europei. Tra questi risultati in favore degli Azzurri spiccano la vittoria nella finale del terzo posto della Coppa del Mondo FIFA del 1990 e quella nella fase a gironi del 2014 EURO.

Italia - Danimarca

• Nei precedenti tra le due squadre, l'Italia ha vinto 12 volte contro le due della Danimarca; due i pareggi.

• Le squadre si sono affrontate due volte in fasi finali, entrambe le volte nella fase a gironi di un EURO. La prima volta, nel 1988, l'Italia del 23enne Roberto Mancini ha vinto 2-0 mentre nel 2004 le due squadre hanno pareggiato 0-0.

• Martin Braithwaite e Giorgio Chiellini erano in campo l'ultima volta che la Danimarca ha affrontato l'Italia nel 2013, quando una rete di Alberto Aquilani sul finale di quella sfida giocata a Copenaghen ha permesso agli Azzurri di acciuffare un pareggio per 2-2 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo.