Inghilterra - Danimarca, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

L'Inghilterra affronta la Danimarca in semifinale di UEFA EURO 2020 mercoledì 7 luglio alle 21:00 CET a Londra.

Inghilterra - Danimarca: ricordi di EURO 92

Dove guardare la partita in TV

Clicca cui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho/Saka, Mount, Sterling; Kane

In dubbio: Saka (contusione)

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Star of the Match: guarda la doppietta di Kane

L'opinione dal campo

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Abbiamo una grande opportunità di entrare nella storia, perché non siamo mai arrivati in finale al Campionato Europeo. Non c'è molta pressione: è solo un'altra sfida per la squadra, che al momento è stata sempre all'altezza. In autunno abbiamo giocato due volte contro la Danimarca: sapevo già che era forte e lo ha dimostrato nuovamente in questo torneo. Sarà una partita fantastica".

Harry Kane, capitano Inghilterra: "La Danimarca è una grande squadra. L'abbiamo affrontata due volte in Nations League e non abbiamo mai vinto: un pareggio e una sconfitta. Ma dobbiamo concentrarci su di noi; è una semifinale nel nostro stadio e dobbiamo sfruttare tutti questi fattori positivi. Se ci prepariamo nel modo giusto e giochiamo come sappiamo, abbiamo una grande occasione per arrivare in finale. Sarà incredibile".

Schmeichel sul trionfo della Danimarca a EURO ’92

Kasper Hjulmand, Ct Danimarca: "È una partita magica. La prima cosa che ho fatto vedere ai ragazzi lo scorso autunno quando ci siamo conosciuti è stata una foto di Wembley. Ho detto loro che ci saremmo tornati".

Simon Kjær, capitano Danimarca: "Avevamo un obiettivo prima di venire al torneo, ed era tornare a Wembley, ma mentirei se dicessi che ci accontentiamo di essere arrivati in semifinale".

Ultimi risultati (dal più recente)

Inghilterra: VVVPVV

Danimarca: VVVSSV