Perchè l'Inghilterra può vincere EURO 2020

Il reporter inglese di EURO 2020.com, Simon Hart, cavalca l'onda di entusiasmo ed ottimismo intorno alla squadra Gareth Southgate, ormai prossima a giocarsi la semifinale contro la Danimarca.



Muro difensivo

L'Inghilterra è l'unica semifinalista ad aver mantenuto la porta inviolata finora. Era dai tempi dell'Italia durante la Coppa del Mondo del 1990 che una squadra riusciva a non subire gol per cinque partite consecutive tra Mondiali ed EURO.

Guarda l'esultanza di Kane e della squadra

Merito di Jordan Pickford che, a detta di Walter Zenga, sta disputando un ottimo EURO, e le parate su Stephen O'Donnell contro la Scozia e su Timo Werner e Kai Havertz in Inghilterra-Germania lo hanno dimostrato. Ma è tutto il pacchetto arretrato che sta funzionando perfettamente. Kyle Walker, John Stones e Harry Maguire sono un perfetto mix di corsa, personalità e carisma. Se poi aggiungiamo il grande lavoro di Declan Rice e Kalvin Phillips davanti alla difesa, ecco che il quadro si completa alla perfezione.

L'armonia di gruppo

Sembra una squadra diversa rispetto alle precedenti nazionali inglesi, con un senso di coesione e spirito di appartenenza spiccato: "In passato non abbiamo ottenuto questi risultati perché lo spirito non è stato quello che stanno avendo questi ragazzi", ha detto il Ct Gareth Southgate sabato sera al termine dei quarti di finale.

"Questa è la squadra migliore che abbia mai visto sotto questo punto di vista a EURO'' ha apostrofato Jordan Henderson, facendo eco alle parole di Southgate sullo spirito di squadra. Il Ct si è anche soffermato sui singoli e sull'importanza di un giocatore come Kane: "È un leader che trasmette serenità a tutto l'ambiente. Per lui la cosa più importante è il gruppo, da chi gioca a chi è in panchina. Tutti sono importanti per creare un ambiente unito che possa spingere nella stessa direzione".

Inghilterra - Danimarca a EURO 92

Esperienza nelle grandi partite

Quando l'Inghilterra ha raggiunto le semifinali in Russia 2018, era la prima volta in un torneo importante dai tempi di EURO '96. A tre anni dall'ultimo Mondiale, Southgate e la sua squadra potranno contare su quell'esperienza per costruire qualcosa di ancora più importante.

''Sono percorsi di crescita necessari in ogni squadra per poter migliorare'', ha affermato il Ct. Ora, infatti, il gruppo sembra più maturo. E la padronanza unita alla gestione che la squadra ha durante la gara lo stanno dimostrando. Il fatto, inoltre, che tredici giocatori abbiano giocato varie finali con le loro rispettive squadre non può che aiutare.

Attaccanti spietati

Star of the Match: Guarda la doppietta di Kane

L'Inghilterra ha una coppia di attaccanti di livello mondiale. Le performance di Raheem Sterling sono state una costante in tutto questo EURO, già a partire dalla prima giornata contro la Croazia. Ed ora anche il suo gemello del gol Harry Kane si è unito alla festa. È stato finalmente il vero Kane quello visto a Roma contro l'Ucraina. Un attaccante completo che ha duettato perfettamente con il suo compagno di reparto Sterling, in versione assist man per l'occasione. Splendido, infatti, il suo filtrante che ha spaccato in due la difesa per il gol dell'1-0 di Kane.

Il fattore Wembley

Per l'Inghilterra sarà sicuramente una spinta in più. L'atmosfera e l'elettricità che si avvertono in questo stadio sono incredibili. Già contro la Germania è stato così, ma per la semifinale i decibel aumenteranno: sono infatti previsti 60.000 spettatori per la gara contro la Danimarca. Da Russia 2018 ad oggi, le statistiche a Wembley sono impressionanti: 14 vittorie su 17 partite disputate.