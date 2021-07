Le semifinali precedenti dell'Inghilterra

Mercoledì, l'Inghilterra affronta la Danimarca a Wembley e cerca di raggiungere per la prima volta la finale del Campionato Europeo UEFA. Ecco come sono andate le due semifinali precedenti.

Dopo la Coppa del Mondo FIFA vinta davanti al suo pubblico due anni prima, l'Inghilterra cerca di aggiungere il titolo europeo alla sua bacheca. Tuttavia, le assenze per infortunio di Geoff Hurst e Nobby Stiles non sono d'aiuto a Firenze, soprattutto contro la forte Jugoslavia. La gara rimane bloccata sullo 0-0 fino all'86', quando Dragan Džajić spunta alle spalle di Bobby Moore e insacca su un cross dalla sinistra. Poco prima del triplice fischio, Alan Mullery diventa il primo giocatore espulso nella storia della nazionale inglese.

Highlights 1968: Jugoslavia - Inghilterra 1-0

A EURO '96, l'Inghilterra torna in semifinale dopo quasi 30 anni in veste di nazione ospitante. La squadra di Terry Venables arriva prima nel Gruppo A con sette punti in tre partite, tra cui un 4-1 sull'Olanda alla terza giornata che accende un grande ottimismo in tutto il paese.

Dopo il 4-2 ai rigori contro la Spagna ai quarti, gli inglesi si preparano ad affrontare la Germania in semifinale. A Wembley, Alan Shearer segna di testa su calcio d'angolo al 3' e tutto sembra andare come previsto, ma poco dopo arriva il pareggio di Stefan Kuntz. Nonostante le numerose occasioni per i Three Lions, nessuno riesce a raddoppiare: Darren Anderton colpisce un palo, mentre Paul Gascoigne manca di un soffio l'aggancio decisivo su un cross di Alan Shearer.

La gara prosegue ai rigori: i primi cinque giocatori per squadra vanno a segno, poi Andreas Köpke para il tiro dal dischetto di Gareth Southgate. Andreas Möller è impietoso e manda la Germania in finale contro la Repubblica Ceca (i tedeschi vinceranno al golden gol). Dopo 25 anni, ecco di nuovo l'Inghilterra in semifinale: in panchina c'è proprio Southgate, che sarà il primo a volere il riscatto.