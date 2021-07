Le semifinali di UEFA EURO 2020: Italia-Spagna, Inghilterra-Danimarca

Le semifinali di UEFA EURO 2020 si svolgeranno entrambe allo stadio di Wembley a Londra, martedì 6 e mercoledì 7 luglio.

Tutti gli orari sono CEST (Central European Summer Time).

Semifinali

Italia - Spagna (21:00, martedì 6 luglio, Londra)

Finale di EURO 2012

Questo è il quarto EURO consecutivo in cui l'Italia affronta la Spagna. A UEFA EURO 2008, la Spagna ha vinto 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ai quarti di finale a Vienna. Quattro anni dopo, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella fase a gironi a Danzica e poi si sono incrociate di nuovo nella finale di Kiev, dove la Spagna ha vinto 4-0. L'Italia ha ribaltato la situazione con una vittoria per 2-0 agli ottavi di finale allo Stade de France nel 2016. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018, Azzurri e Furie Rosse hanno pareggiato 1-1 in Italia ma la Spagna ha poi vinto 3-0 in casa. A ottobre, le due squadre si affronteranno in un'altra semifinale, quella di UEFA Nations League a Milano.

Inghilterra - Danimarca (21:00, mercoledì 7 luglio, Londra)

Inghilterra e Danimarca si sono incontrate una sola volta a EURO, un pareggio 0-0 nella fase a gironi del 1992 a Malmö. Dieci anni dopo, l'Inghilterra ha vinto la sfida agli ottavi di finale della Coppa del Mondo per 3-0 a Niigata. Nel settembre 2020 in UEFA Nations League, le due squadre hanno pareggiato 0-0 a Copenaghen prima del successo danese per 1-0 a Wembley un mese dopo grazie al rigore decisivo di Christian Eriksen.

Finale

Italia/Spagna - Inghilterra/Danimarca (21:00, domenica 11 luglio, Londra)