Repubblica Ceca - Danimarca 1-2: i danesi vincono e convincono e vanno in semifinale

Delaney e Dolberg vanno in gol per la Danimarca che vendica la sconfitta ai quarti del 2004 contro la Repubblica Ceca. La squadra di Jaroslav Šilhavý torna in semifinale per la prima volta dal 1992 - quando vinse l'Europeo.

La partita in pillole

La Danimarca parte subito forte e dopo appena cinque minuti sblocca la partita con Thomas Delaney. Il centrocampista del Borussia Dortmund si smarca al centro dell'area e colpisce di testa indisturbato piazzandola all'angolo dove non arriva Tomáš Vaclík.

Qualche minuto dopo la Repubblica Ceca rischia di subire il raddoppio quando la conclusione di Mikkel Damsgaard viene respinta da Vaclík ma sulla ribattuta Delaney non centra lo specchio della porta. Dopo un inizio brillante, la Repubblica Ceca sfiora il pari dopo un disimpegno sbagliato di Kasper Schmeichel che porta al tiro Tomáš Holeš, ma il portiere danese ci mette una pezza.

Thomas Delaney ha aperto le marcature Getty Images

Sul finire della prima frazione di gioco, i danesi vanno sul 2-0 con una bella azione manovrata. Joakim Mæhle con l'esterno destro pennella sui piedi di Kasper Dolberg che da pochi passi con il piatto destro non può sbagliare. Raddoppio danese, proprio nel momento in cui i cechi sembravano poter reagire.

Quattro minuti dopo la ripresa, Patrik Schick segna il suo quinto gol del torneo - diventando il nono giocatore a segnarne cinque in una fase finale EURO - colpendo di prima un cross basso di Vladimír Coufal.

Il secondo tempo regala emozioni da entrambe le parti e la Danimarca è a un passo dalla rete che può chiudere la gara: Mæhle lancia in profondità Yussuf Poulsen, ma il suo tiro angolato esalta i riflessi di Vaclík che la para in tuffo.

Patrik Schick ha segnato il suo quinto gol a EURO 2020 Getty Images

A dieci minuti dalla fine, Tomáš Souček va vicino al 3-1 con una conclusione rasoterra potente da fuori area che impatta sul tacco di un compagno. Vince di misura la squadra di Kasper Hjulmand che ottiene la terza vittoria consecutiva e una storica qualificazione nella semifinale di Wembley.

Star of the Match: Thomas Delaney (Danimarca)

"Ha segnato il primo gol fondamentale per l'andamento della gara e ha lavorato instancabilmente a centrocampo. Fondamentale per la transizione in avanti, è stato bravo a gestire la manovra nella mediana. Non una stella ma un grande lavoratore".

Dušan Fitzel, Osservatore Tecnico UEFA

Guarda tutti gli Heineken Star of the Match di UEFA EURO 2020.

Thomas Delaney ha vinto il premio di Star of the Match UEFA via Getty Images

Formazioni titolari

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka (Brabec 65'), Kalas, Bořil; Holeš (Jankto 46'), Souček; Masopust (Krmenčík 46'), Barák, Ševčík (Darida 80'); Schick (Vydra 79')

Danimarca: Schmeichel; Christensen (Andersen 81'), Kjær, Vestergaard; Stryger (Wass 71'), Højbjerg, Delaney (Jensen 81'), Mæhle; Braithwaite, Dolberg (Poulsen 59'), Damsgaard (Nørgaard 60')