Ucraina - Inghilterra, UEFA EURO 2020: precedenti, dati e statistiche

Il primo quarto di finale in assoluto dell'Ucraina nei Campionati Europei UEFA si giocherà all'Olimpico di Roma, quando la formazione allenata da Andriy Shevchenko affronterà un'Inghilterra alla ricerca di una semifinale che manca dal 1996.

• Le squadre si sono qualificate ai quarti con due prestigiose vittorie nelle partite del 29 giugno. L'Inghilterra ha battuto i vecchi rivali della Germania a Wembley vincendo per la prima volta una partita di una fase a eliminazione diretta da EURO '96, mentre l'Ucraina ha avuto la meglio sulla Svezia ad Hampden Park ai supplementari in una partita dalle grandi emozioni.

• La vincente affronterà in semifinale il 7 luglio a Wembley una tra Repubblica Ceca e Danimarca.

Precedenti

• L'Ucraina ha vinto solo una delle sette partite giocate contro l'Inghilterra (P2 S4). Tra le quattro sconfitte c'è anche l'unico precedente agli Europei UEFA quando la rete di Wayne Rooney ha deciso la partita alla Donbass Arena di Donetsk nella fase a gironi di UEFA EURO 2012 qualificando l'Inghilterra ai quarti a spese dell'Ucraina. Andriy Pyatov e Andriy Yarmolenko hanno giocato 90 minuti con l'Ucraina mentre l'attuale Ct, Andriy Shevchenko è entrato nel secondo tempo.

• Le ultime due partite tra le due squadre sono terminate in pareggio, 1-1 a Londra e 0-0 a Kiev nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2014. Pyatov, Taras Stepanenko, Roman Bezus e Yarmolenko hanno giocato con l'Ucraina all'NSC Olimpiyskiy; Kyle Walker è invece l'unico reduce di quell'Inghilterra. Pyatov e Yarmolenko erano titolari anche nella sfida di Wembley.

• Le due squadre hanno vinto la propria partita in casa nelle qualificazioni al Mondiale del 2010; l'1 aprile 2009 a Wembley, Shevchenko al 74' ha pareggiato il vantaggio siglato al 29' da Peter Crouch, prima del gol vittoria di John Terry all'85'.

• Serhiy Nazarenko ha segnato l'unico gol della sfida di Dnipropetrovsk del 10 ottobre 2009 contro un'Inghilterra rimasta in dieci per l'espulsione del portiere Robert Green. Shevchenko, Pyatov e Yarmolenko erano tutti in campo per quella che è l'unica vittoria dell'Ucraina contro l'Inghilterra. Quella è l'ultima gara di qualificazione al Mondiale persa dall'Inghilterra; il bilancio da allora è V18 P6.

• I due Ct, Gareth Southgate e Shevchenko, erano avversari nella prima sfida tra le due squadre conclusasi 2-0 in favore dell'Inghilterra in un'amichevole giocata a Wembley il 31 maggio 2000.

Statistiche EURO: Ucraina

• L'Ucraina, che prima di ospitare il Campionato Europeo UEFA del 2012 insieme alla Polonia non era mai approdata alla fase finale, è alla terza partecipazione consecutiva ma alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

• A UEFA EURO 2016, la squadra allenata da Mykhailo Fomenko è arrivata ultima nel Gruppo C perdendo contro Germania, Irlanda del Nord (entrambe 0-2) e Polonia (0-1).

• Gli unici gol segnati dall'Ucraina in fasi finali EURO prima di UEFA EURO 2020 erano stati messi a segno entrambi da Shevchenko nella vittoria per 2-1 sulla Svezia alla prima giornata del 2012.

• La squadra di Shevchenko è arrivata prima nel Gruppo B di qualificazione a UEFA EURO 2020 con 20 punti in otto partite, tre in più del Portogallo campione in carica.

• L'Ucraina è rimasta imbattuta nelle qualificazioni, collezionando sei vittorie e due pareggi. È una delle cinque squadre che non hanno perso nei preliminari di UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (solo vittorie per entrambe anche in questo torneo), Spagna e Danimarca.

• È la prima volta che l'Ucraina si qualifica direttamente a EURO; dopo aver ospitato l'edizione del 2012, ha raggiunto quella del 2016 battendo la Slovenia agli spareggi.

• L'Ucraina è arrivata terza nel Gruppo C di EURO 2020 grazie a un 2-1 sulla Macedonia del Nord a Bucarest alla seconda giornata. Ha esordito con una sconfitta contro Olanda ad Amsterdam (2-3) e ha chiuso con un'altra sconfitta contro l'Austria a Bucarest (0-1). In quell'occasione è arrivata quarta nella classifica delle migliori terze dei sei gironi.

• La squadra di Shevchenko ha poi battuto la Svezia 2-1 in un emozionante ottavo di finale giocato all'Hampden Park di Glasgow, grazie al gol del neo entrato Artem Dovbyk nei minuti di recupero dei supplementari (primo gol in nazionale per il giocatore).

• L'unico precedente dell'Ucraina ai quarti di finale è stata una sconfitta per 3-0 contro i futuri campioni del mondo dell'Italia nel Mondiale FIFA del 2006.

• Questa è la seconda partita dell'Ucraina all'Olimpico di Roma. La prima è stata nell'ottobre 2006 quando ha perso 2-0 contro l'Italia nelle qualificazioni a UEFA EURO 2008. Il bilancio in Italia è V2 P1 S2; l'ultima trasferta in italia è stato un 1-1 in amichevole dell'ottobre 2018, con Ruslan Malinovskyi autore del gol dell'Ucraina nonché del suo primo in nazionale.

Statistiche EURO: Inghilterra

• L'Inghilterra partecipa per la decima volta ai Campionati Europei UEFA. È arrivata terza nel 1968 e ha raggiunto le semifinali davanti al suo pubblico nel 1996.

• L'Inghilterra non è riuscita a qualificarsi per la fase finale nel 2008. È stata la sua unica assenza dal 1984.

• Allenati da Roy Hodgson, gli inglesi hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2016. Alla fase finale sono arrivati secondi dietro il Galles con cinque punti in tre partite e sono stati eliminati dall'Islanda agli ottavi (1-2).

• La squadra di Southgate è arrivata prima nel Gruppo A di qualificazione a UEFA EURO 2020, vincendo sette partite su otto (S1) e qualificandosi con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. L'unica sconfitta è stata quella per 2-1 a Praga.

• Nella fase a gironi di questo torneo, l'Inghilterra ha battuto Croazia e Repubblica Ceca per 1-0 e ha pareggiato 0-0 contro la Scozia. Tutte e tre le partite del girone si sono giocate a Wembley.

• L'Inghilterra ha poi battuto a Wembley la Germania per 2-0 negli ottavi di finale, grazie ai gol nel secondo tempo di Raheem Sterling ed Harry Kane. Quella è stata la prima vittoria alla fase a eliminazione EURO dalla vittoria sulla Spagna ai rigori nei quarti di EURO '96, giocati anch'essi a Wembley. L'altra vittoria dopo la fase a gironi di una fase finale EURO è stato un 2-0 sull'Unione Sovietica nella finale per il terzo posto degli Europei del 1968.

• Kane è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 12 gol, segnandone almeno uno a partita e servendo anche cinque assist. La rete alla Germania è stata la prima in una fase finale EURO.

• Sterling ha partecipato a 15 dei 37 gol segnati dall'Inghilterra nelle qualificazioni, totalizzando otto marcature personali e sette assist. Inoltre, ha segnato il gol decisivo contro la Croazia e la Repubblica Ceca alla fase finale, prima della rete alla Germania.

• La sconfitta contro l'Islanda agli ottavi di UEFA EURO 2016 è stata l'unica subita dall'Inghilterra nelle ultime 15 partite della fase finale di EURO (V8 P6). Le sconfitte ai rigori ai quarti contro Italia (2012) e Portogallo (2004) sono considerate pareggi.

• L'Inghilterra ha vinto solo due dei cinque precedenti quarti di finale EURO, entrambi contro la Spagna - nel 1968 (1-0 c, 2-1 t) e 1996 (0-0, 4-2 dcr). Gli inglesi hanno perso contro la Germania Ovest nel 1972 (1-3 c, 0-0 t) e contro Portogallo (2004) e Italia (2012), entrambe ai rigori.

• Questa è la quinta partita dell'Inghilterra all'Olimpico (V2 P1 S1). In questo stadio ha battuto l'Unione Sovietica 2-0 nella finale del terzo degli Europei UEFA del 1968. L'ultima trasferta a Roma è stato un pareggio 0-0 contro l'Italia dell'ottobre 1997, risultato che ha qualificato matematicamente gli inglesi al Mondiale dell'anno successivo.

• Il bilancio dell'Inghilterra in Italia è V8 P9 S6, con l'ultima partita giocata in amichevole allo Juventus Stadium di Torino a marzo 2015 e terminata 1-1. Nella Coppa del Mondo del 1990 in Italia, gli inglesi hanno vinto e pareggiato tre volte e perso una. Il bilancio ai Campionati Europei UEFA del 1980 in Italia è stato V1 P1 S1, mentre a EURO '68 ha perso 1-0 la semifinale a Firenze contro la Jugoslavia prima di battere l'Unione Sovietica a Roma nella finale del terzo posto.

• Quella sconfitta con la Jugoslavia è l'unica subita in Italia contro un avversario neutrale in 11 partite (V6 P4), anche se ha perso ai rigori contro la Germania Ovest a Torino dopo l'1-1 della semifinale di Italia '90.

Collegamenti e curiosità

• Shevchenko ha giocato col Chelsea dal 2006 al 2009, segnando 22 gol in 77 partite in tutte le competizioni. Il suo primo gol in Premier League col club è stato in una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Middlesbrough di Southgate il 23 agosto 2006; quella è stata la prima vittoria di Southgate da allenatore.

• Hanno giocato in Inghilterra:

Oleksandr Zinchenko (Manchester City 2016–)

Andriy Yarmolenko (West Ham 2018–)

• Hanno giocato insieme:

Andriy Yarmolenko e Declan Rice (West Ham 2018–)

Andriy Yarmolenko e Jadon Sancho (Borussia Dortmund 2017/18)

Oleksandr Zinchenko e Kyle Walker, Raheem Sterling, Phil Foden, John Stones (Manchester City 2017–)

• Il 7 novembre 2018, Sterling ha segnato il terzo gol del Manchester City nel 6-0 della fase a gironi di UEFA Champions League in casa contro lo Shakhtar Donetsk di Pyatov, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko e Stepanenko (tutti in campo per 90 minuti).

• Yarmolenko ha segnato due gol a Jordan Pickford nel 3-1 del West Ham in casa dell'Everton in una gara di Premier League del 16 settembre 2018.

• Yarmolenko ha segnato nella vittoria interna per 5-2 della Dynamo Kyiv sull'Everton nel ritorno degli ottavi 2014/15 di UEFA Europa League; il calciatore ucraino è anche andato in gol nella sconfitta per 3-1 del Dortmund in trasferta contro il Tottenham nella fase a gironi 2017/18 di UEFA Champions League, partita nella quale Kane ha segnato il secondo e terzo gol per la squadra di casa.

• Kryvtsov ha giocato 90 minuti quando i padroni di casa dell'Ucraina hanno battuto l'Inghilterra 2-0 nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 del 2009 all'RSC Olimpiyskiy di Donetsk; Walker e Kieran Trippier hanno giocato invece con l'Inghilterra.

Bilancio ai rigori

• L'Ucraina ha vinto l'unico precedente in gare ufficiali ai rigori:

3-0 contro Svizzera, ottavi Coppa del Mondo FIFA 2006

• Il bilancio dell'Inghilterra ai rigori in gare ufficiali è V3 S6:

3-4 contro Germania Ovest, semifinale Coppa del Mondo FIFA 1990

4-2 contro Spagna, quarti di finale EURO '96

5-6 contro Germania, semifinale EURO '96

3-4 contro Argentina, ottavi di finale Coppa del Mondo FIFA 1998

5-6 conto Portogallo, quarti di finale UEFA EURO 2004

1-3 contro Portogallo, quarti di finale Coppa del Mondo FIFA 2006

2-4 contro Italia, quarti di finale UEFA EURO 2012

4-3 contro Colombia, ottavi di finale Coppa del Mondo FIFA 2018

6-5 contro Svizzera, finale terzo posto UEFA Nations League 2019