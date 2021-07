Lukaku vs Italia; la forza della natura contro la forza del gruppo

La nazionale italiana che tanto sta piacendo a questo UEFA EURO 2020 è costituita per la maggior parte (22 su 26) da talenti che militano in Serie A. Molti di loro hanno avuto una stagione eccellente ed ora sono diventati oggetti del desiderio di mercato. Eppure il miglior giocatore dell'ultima stagione, l'uomo da 24 gol e dieci assist che ha trascinato l'Inter allo scudetto, venerdì sera sarà contro di loro.

Romelu Lukaku ha conquistato subito la Serie A. Arrivato nell'agosto 2019 dal Manchester United, con la maglia dell'Inter sta vivendo ora l'apice della sua carriera. Ed i numeri lo confermano.I gol sono 47 in 72 partite, conditi da 12 assist.

Highlights:EURO 2000: Italia - Belgio 2-0

Grazie all'attaccante belga, i nerazzurri sono tornati Campioni d'Italia dopo 11 anni e, a detta di tutti, l'impatto di Big Rom sulla trionfale stagione dell'Inter è stato devastante in termini di gol e prestazioni.

"Due anni in Italia lo hanno migliorato molto", ha scritto Claudio Ranieri nella sua rubrica per La Gazzetta dello Sport. "La fiducia e la responsabilità che gli ha dato Antonio Conte lo hanno fatto maturare molto velocemente. Era un diamante grezzo; ora è un carro armato che segna con un facilità disarmante".

Lo stesso Conte descrive Lukaku come "una forza della natura". Descrizione perfetta per un uomo che ha segnato 46 gol nelle sue ultime 45 partite a livello internazionale.

Lukaku con il Belgio 97 partite

63 gol

14 assist

"È un grande attaccante", ha detto il difensore dell'Italia Francesco Acerbi a EURO2020.com. "Ha avuto un grande impatto nella Serie A e lo stesso vale quando è in nazionale. Se gli lasci spazio sa come far male. Devi sempre avere massima attenzione. Solo così puoi fermarlo ed, a livello personale, ultimamente contro di lui è andata bene".

Belgio: Quiz sui compagni di squadra

Nelle quattro volte che Acerbi e Lukaku si sono affrontati, infatti, il difensore della Lazio lo ha neutralizzato per tre volte. Solo nell'ultima apparizione Big Rom è stato determinante con due gol e un assist nel 3-1 di San Siro.

Statistica, invece, meno confortante con Donnarumma. Lukaku, infatti, ha segnato in tutti e quattro i derby di campionato disputati negli ultimi due anni. Ora, però, l'estremo difensore è forte degli 11 clean sheet nelle ultime 12 uscite e porta con sè la volontà di mantenere la porta inviolata anche per questi quarti di finale.

Il Belgio, però, ha Lukaku...