Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di sabato

I quarti di finale di UEFA EURO 2020 si concluderanno sabato con la sfida tra le sorprese Danimarca e Repubblica Ceca alle 18, mentre poche ore dopo l'Ucraina di Shevchenko tenterà di scardinare una difesa inglese che sta facendo registrare uno 'zero' sulla statistica dei gol subiti da inizio torneo.

Analizziamo le due partite di Baku e Roma, con le vincenti che si sfideranno nella semifinale di mercoledì a Wembley.

La storia tra le squadre vede la Repubblica Ceca in netto vantaggio negli scontri diretti. In 25 incontri disputati, infatti, la nazionale danese è uscita vincitrice solamente in due occasioni, ma mai nel corso di una sfida a EURO.

Guarda la doppietta di Baros contro la Danimarca a EURO 2004

Nonostante la Repubblica Ceca sia passata come una delle migliori terze dalla fase a gironi, ha subito solo due gol in quattro partite a EURO 2020. Squadra solida che ha mostrato tutto il suo valore nella vittoria sull'Olanda per 2-0 agli ottavi, con un Patrik Schick arrivato a quattro gol nella competizione.

Con queste statistiche, difficilmente la Danimarca sottovaluterà l'impegno e proverà a continuare la striscia positiva delle ultime gare. Dopo una partenza tutt'altro che semplice, infatti, Kjaer e compagni hanno via via ritrovato smalto con otto reti nelle ultime due uscite, compreso il 4-0 contro il Galles agli ottavi di finale.

La statistica: Per la Danimarca è il primo quarto di finale a EURO dal 2004, quando sono stati sconfitti per 3-0 proprio dalla Repubblica Ceca. Quella partita rappresenta tuttora la miglior vittoria a EURO per i cechi, mentre per i danesi si è trattata della peggior sconfitta.

La vittoria dell'Inghilterra sull'Ucraina nel 2012

L'Ucraina è sicuramente la vera outsider di questi quarti di finale. La squadra di Andriy Shevchenko ha sofferto nel corso della fase a gironi per il passaggio del turno, ma ora l'entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria contro la Svezia agli ottavi. Il gol a pochi secondi dalla fine di Artem Dovbyk ha proiettato l'Ucraina tra le prime otto migliori d'Europa per la prima volta nella sua storia.



L'Inghilterra arriva ai quarti di finale forti del successo ottenuto contro i vecchi rivali tedeschi nella sfida di martedì. Ha dimostrato finora grande solidità, tanto da risultare ancora imbattuta e con la porta inviolata a EURO 2020. La sensazione è che abbia trovato la giusta alchimia per arrivare molto lontano nella competizione.



La statistica: L'Inghilterra è l'unica squadra che non ha ancora subito gol a EURO 2020. Negli scontri diretti contro l'Ucraina ha mantenuto la porta inviolata in due dei tre incontri più recenti disputati (1V, 2P), compresa la vittoria per 1-0 a Donetsk nella fase a gironi a EURO 2012.