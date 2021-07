Ucraina - Inghilterra, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla in TV e in streaming, ultime notizie, interviste e stato di forma

L'Ucraina gioca contro l'Inghilterra nei quarti di finale di UEFA EURO 2020 che si giocheranno sabato 3 luglio alle 21:00 CET a Roma.

Probabili formazioni

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk

Assenti: Besedin

Diffidati: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

Diffidati: Foden, Maguire, Phillips, Rice

Le parole dal campo

Andriy Shevchenko, Ct Ucraina: "L'Inghilterra è una grande squadra. Hanno una panchina molto lunga e un fantastico staff tecnico. Siamo consapevoli che sarà molto dura. È incredibilmente difficile fargli gol ma non dobbiamo essere intimoriti dalla loro forza, anzi dobbiamo essere ancora più motivati perché nel calcio come nella vita tutto è possibile. Giocheremo con il cuore per regalare ai nostri tifosi qualcosa per cui tifare".

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Quando siamo entrati negli spogliatoi [dopo aver battuto la Germania] stavamo già parlando di sabato. È stata una prestazione immensa, ma mentalmente e fisicamente si paga. Dobbiamo assicurarci di recuperare bene e che mentalmente siamo pronti. Sappiamo che d'ora in poi sarà una sfida immensa".

Stato di forma (la partita più recente è indicata per prima)

Ucraina: VSVSVV

Inghilterra: VVPVVV