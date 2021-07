UEFA EURO 2020, Repubblica Ceca - Danimarca: storia della partita, fatti e statistiche

Dopo le grandi vittorie agli ottavi di finale, Repubblica Ceca e Danimarca si trovano a Baku nel terzo quarto di finale di UEFA EURO 2020, con i cechi che hanno bei ricordi della loro ultima partita in questa fase del torneo, proprio contro la Danimarca.

• Per la Danimarca è il primo quarto di finale EURO dopo quello del 2004, quando ha perso 3-0 contro i cechi all'Estádio do Dragão di Oporto.

• Seconda del Gruppo B, la Danimarca ha travolto il Galles per 4-0 nella prima tornata degli ottavi di finale mentre la Repubblica Ceca ha ottenuto una vittoria prestigiosa contro l'Olanda superandola 2-0 il giorno dopo.

• La vincente di questo quarto di finale affronterà Ucraina o Inghilterra nella semifinale di Wembley del 7 luglio.

Precedenti

La doppietta di Baroš contro la Danimarca nel 2004

• Repubblica Ceca/Cecoslovacchia e Danimarca si sono affrontati 25 volte in passato, con i cechi vincenti in 13 occasioni e battuti solo due volte. Cinque delle ultime sei partite tra le due squadre sono terminate in pareggio, con l'unica eccazione un 3-0 in favore dei danesi in trasferta a Olomouc nelle qualificazioni ai Mondiali FIFA del 2014, con Andreas Cornelius (57') e Simon Kjær (67') al loro primo gol con la Danimarca.

• L'unica altra vittoria della Danimarca contro i cechi è stato un 2-1 in casa nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2002.

• L'ultimo incrocio tra le due squadre è stato un 1-1 in amichevole a Mladá Boleslav il 15 novembre 2016, quando la rete dopo appena otto minuti di Antonín Barák - all'esordio con la nazionale - per i cechi è stata pareggiata dal gol Nicolai Jørgensen a sette minuti dalla fine del primo tempo. Tomáš Koubek, Tomáš Kalas, Pavel Kadeřábek (entrato a partita in corso) e l'esordiente Tomáš Souček hanno giocato per la squadra di casa mentre Frederik Rønnow, Kjær, Jens Stryger Larsen, Daniel Waas, Mathias Jørgensen e il subentrante Jannik Vestergaard con quella in trasferta.

• L'ultima presenza della Danimarca ai quarti di finale di un EURO è stata una sconfitta per 3-0 a Oporto contro la Repubblica Ceca a UEFA EURO 2004, arrivata grazie ai gol di Jan Koller (49') e Milan Baroš (63', 65'). Quella è ancora oggi la vittoria più ampia dei cechi e la sconfitta più pesante in condivisione della Danimarca in una fase finale EURO.

• L'attuale vice allenatore della Repubblica Ceca, Tomáš Galásek, ha giocato quella partita mentre l'attuale Ct Jaroslav Šilhavý, era il vice.

• La Repubblica Ceca ha vinto l'altro unico precedente in una fase finale EURO contro la Danimarca; nella fase a gironi di UEFA EURO 2000, le reti nel secondo tempo di Vladimír Šmicer (64', 67') hanno regalato la vittoria per 2-0 a Liegi.

• La Cecoslovacchia ha vinto dieci delle 15 partite contro la Danimarca (P5), anche se tre delle quattro partite ai Campionati Europei UEFA si sono concluse in pareggio - l'unica eccezione un 5-1 per i cecoslovacchi nel ritorno degli ottavi del 1960 (7-3 tot.).

Statistiche EURO: Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca si è qualificata a tutte le fasi finali EURO dalla dissoluzione della Cecoslovacchia nel 1993.

• La nazione ha vinto la competizione come Cecoslovacchia nel 1976 e raggiunto la finale alla prima partecipazione da Repubblica Ceca nel 1996, quando ha perso 2-1 contro la Germania.

• La Repubblica Ceca ha raggiunto la semifinale di UEFA EURO 2004 e i quarti di finale di EURO 2012.

• Nel 2016 la Repubblica Ceca è arrivata ultima nel girone raccogliendo un solo punto in tre partite in virtù della sconfitta per 1-0 contro la Spagna, del pari per 2-2 contro la Croazia (dopo aver rimontato due gol) e della sconfitta con la Turchia per 2-0. Quel 2-2 è stata l'unica volta che i cechi hanno evitato la sconfitta - e che sono andati in gol - nelle ultime quattro partite di fasi finali EURO prima della prima giornata di questa edizione.

• La squadra di Jaroslav Šilhavý si è qualificata a UEFA EURO 2020 come seconda del Gruppo A dietro l'Inghilterra. La sconfitta per 5-0 a Wembley nella prima partita è stata una delle tre sconfitte subite dai cechi nelle qualificazioni, anche se con cinque vittorie e 15 punti sono riusciti a qualificarsi con quattro punti di vantaggio sul Kosovo (terza in classifica).

• A UEFA EURO 2020, la Repubblica Ceca ha giocato le prime due partite ad Hampden Park di Glasgow dove ha vinto 2-0 alla prima contro la Scozia, e pareggiato 1-1 contro la Croazia alla seconda, con tutti e tre i gol segnati da Patrik Schik. I cechi si sono così presentati come primi del girone alla terza partita del Gruppo D contro l'Inghilterra a Wembley, dove hanno perso 1-0 qualificandosi come una delle migliori terze

• I cechi hanno quindi avuto la meglio contro l'Olanda, vincitrice del Gruppo C, agli ottavi di finale giocati alla Puskàs Arèna di Budapest grazie alle reti di Tomáš Holeš (68') e Schick (80') dopo che l'Olanda era rimasta in dieci per un'espulsione.

• Cecoslovacchia/Repubblica Ceca ha vinto quattro dei cinque precedenti quarti di finale EURO,anche se ha perso l'ultimo, contro il Portogallo a UEFA EURO 2012 (0-1). In passato aveva battuto la Romania nel 1960 (2-0 t, 3-0 c), Unione Sovietica nel 1976 (2-0 c, 2-2 t), Portogallo nel 1996 (1-0) e Danimarca nel 2004 (3-0).

• La Repubblica Ceca ha giocato a Baku una sola volta: nell'ottobre 2017, ha battuto 2-1 l'Azerbaijan nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA all'Olympic Stadium, con Barák autore del gol decisivo. Questa è anche l'unica partita giocata in Azerbaijan.

Statistiche EURO: Danimarca

• Questa è la nona partecipazione della Danimarca ai Campionati Europei UEFA, ma la seconda appena nelle ultime quattro edizioni. I danesi sono stati eliminati nella fase a gironi di UEFA EURO 2012, arrivando terzi dietro Germania e Portogallo con tre punti in tre partite.

• I danesi hanno perso complessivamente 4-3 (1-2 t, 2-2 c) con la Svezia negli spareggi per UEFA EURO 2016.

• La Danimarca ha vinto EURO '92, è arrivata quarta nel 1964 e ha raggiunto la semifinale nel 1984. L'ultima presenza in una fase a eliminazione diretta è stata nel 2004, quando ha perso 3-0 contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. I danesi nno vincono una sfida ad eliminazione diretta a EURO dal sucesso 2-0 contro la Germania nella finale del 1992.

• La Danimarca è rimasta imbattuta nelle otto gare di qualificazione (V4 P4) a UEFA EURO 2020 ma è arrivata seconda dietro alla Svizzera nel Gruppo D. Si è qualificata alla fase finale nell'ultima gara, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Repubblica d'Irlanda.

• La Danimarca è una delle cinque squadre ad aver raggiunto da imbattuta UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia - entrambe hanno vinto tutte le partite delle qualificazioni, allungando la striscia nella fase finale - Spagna e Ucraina. I danesi sono gli unici a non aver vinto il girone nonostante l'imbattibilità nelle qualificazioni.

• Åge Hareide, allenatore della Danimarca nelle qualificazioni, è stato sostituito da Kasper Hjulmand dopo il rinvio di UEFA EURO 2020; l'ex Nordsjælland doveva sostituire Hareide dopo il torneo.

• Le tre partite della Danimarca nel girone si sono giocate tutte al Parken Stadium di Copenaghen, dove ha perso contro Finlandia (0-1) e Belgio (1-2) prima della travolgente vittoria per 4-1 contro la Russia che è valso il secondo posto nel girone.

• La vittoria sulla Russia ha interrotto la striscia di quattro sconfitte nelle fasi finali EURO, ed è stata la terza vittoria appena nelle ultime 13 gare di fasi finali EURO (P2 S8); cinque invece le sconfitte nelle ultime sette partite.

• I danesi hanno mantenuto lo stesso stato di forma negli ottavi di finale dove hanno travolto il Galles alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, grazie alle reti di Kasper Dolberg (27', 48'), Joakim Mæhle (88') e Martin Braithwaite (90'+4').

• La vittoria sulla Russia ha interrotto la striscia di quattro sconfitte della Danimarca in fasi finali EURO. Adesso i danesi hanno vinto quattro delle ultime 14 partite in fasi finali (P2 S8), perdendo cinque delle ultime otto.

• Il bilancio della Danimarca in quarti di finale EURO è V1 S1. Nel 1964, infatti, ha battuto il Lussemburgo (3-3 t, 2-2 c, 1-0 replay) ma perso 3-0 con la Repubblica Ceca nel 2004.

• Questa è la prima partita della Danimarca in Azerbaijan.

Collegamenti e curiosità

• Kasper Schmeichel era il portiere di quel Leicester che ha battuto lo Slavia Praha di Jan Bořil, David Zima, Tomáš Holeš e Lukáš Masopust nei sedicesimi di UEFA Europa League 2020/21.

• Il Siviglia di Kjær è stato eliminato dallo Slavia di Alex Král, Bořil, Tomáš Souček, Masopust e Vladimír Coufal negli ottavi di UEFA Europa League 2018/19.

• Coufal, Souček e Bořil erano in campo con lo Slavia che ha vinto 1-0 in trasferta e pareggiato 0-0 in casa contro l'FC Copenhagen di Robert Skov, Nicolai Boilesen e Jonas Wind, nella fase a gironi 2018/19 di UEFA Europa League.

• Hanno giocato insieme:

Tomáš Vaclík e Simon Kjær (Sevilla 2018/19)

Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard (Sampdoria 2020–)

Robert Skov e Pavel Kadeřábek (Hoffenheim 2019–)

Patrik Schick e Yussuf Poulsen (Leipzig 2019/20)

Antonín Barák & Jens Stryger Larsen (Udinese 2017–20)

• Il 3 aprile Schick ha segnato al portiere di riserva della Danimarca, Frederik Rønnow, nella vittoria per 2-1 del Bayer Leverkusen contro lo Schalke in Bundesliga.

• La rete di Skov a Tomáš Koubek non ha evitato all'Hoffenheim di perdere 4-2 in casa contro l'Augsburg in Bundesliga il 13 dicembre 2019.

• Anche Jannik Vestergaard ha segnato a Koubek, nella vittoria della Danimarca per 2-1 contro i padroni di casa della Repubblica Ceca nella prima giornata dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2015 a Praga. Andreas Christensen, Pierre-Emile Højbjerg e Yussuf Poulsen erano in campo con la Danimarca, Kadeřábek con la Repubblica Ceca.

• Schick ha segnato alla Danimarca anche a livello U21, in una sconfitta per 4-2 alla terza giornata della fase finale del 2017. Christian Nørgaard e Mathias Jensen hanno giocato con la Danimarca, Souček e Jankto con i danesi.

Bilancio ai rigori

• La Repubblica Ceca ha vinto tre volte su tre dal dischetto in partite ufficiali:

5-3 contro Germania Ovest, finale Campionati Europei UEFA 1976 (come Cecoslovacchia)

9-8 contro Italia, finale terzo posto Campionati Europei UEFA 1980 (come Cecoslovacchia)

6-5 contro Francia, semifinale EURO '96

• Il bilancio della Danimarca ai rigori è V2 S2:

4-5 contro Spagna, semifinale Campionati Europei UEFA 1984

5-4 contro Olanda, semifinale EURO '92

4-2 contro Messico, fase a gironi FIFA Confederations Cup 1995

2-3 contro Croazia, ottavi di finale Coppa del Mondo FIFA 2018