La Svizzera vuole scrivere ancora la Storia contro la Spagna

La Svizzera ha scritto la storia una volta contro la Francia; ora vuole scrivere un nuovo capitolo quando affronta la Spagna a San Pietroburgo venerdì.

Battere i campioni del mondo della Francia in una partita degli ottavi di UEFA EURO 2020 davvero drammatica è stato epico per i Nati. E vogliono continuare a sognare in grande.

Quando Svizzera e Spagna si affrontarono lo scorso anno

Tuttavia, i precedenti della Svizzera contro la Spagna gettano un'ombra sulle sue possibilità contro i tre volte campioni d'Europa. Gli svizzeri hanno ottenuto solo una vittoria in 22 partite contro La Roja, un notevole 1-0 alla Coppa del Mondo FIFA 2010, che non ha però impedito alla Spagna di vincere il torneo. Oltre a questo, cinque pareggi e 16 sconfitte.

Le due sfide più recenti, lo scorso autunno nella UEFA Nations League, hanno portato a una sconfitta per 1-0 in Spagna e a un pari per 1-1 in casa. "Li conosciamo; abbiamo giocato contro di loro qualche mese fa", ha detto Granit Xhaka. "Ma abbiamo bisogno dello stesso carattere, dello stesso spirito combattivo come [abbiamo mostrato] contro la Francia".

In effetti, quella partita ha già cambiato molto. La Svizzera non aveva mai battuto la Francia in una partita ufficiale e non si aveva mai vinto in una gara di fase a eliminazione diretta di EURO. In effetti, non vincevano una partita a eliminazione diretta in nessun torneo importante da 83 anni. La loro notte indimenticabile di Bucarest significa che c'è un prima e un dopo. La storia funziona così, dopotutto.

La Svizzera ha eseguito il piano di Vladimir Petković contro la Francia e possiamo aspettarci che facciano lo stesso contro la Spagna. Una squadra molto organizzata ha fatto bene nel controllare gli attaccanti della Francia, con due solidi centrocampisti in Xhaka e Remo Freuler che hanno aiutato la difesa a tre. Sicuramente adotteranno un approccio simile a San Pietroburgo, puntando a dare il minor spazio possibile al centrocampo della Spagna.

In avanti, la Svizzera ha dimostrato di poter rappresentare una minaccia. Haris Seferović ha dominato in aria contro i Bleus, il che significa che qualsiasi calcio da fermo è una minaccia, mentre Kevin Mbabu e Mario Gavranović hanno offerto qualcosa di diverso dalla panchina, il primo con la sua velocità sulla destra, il secondo con la sua freddezza sottoporta.

Con i tornanti che si muovono e servono gli attaccanti, potrebbero creare problemi alla Spagna. E non dimenticate Xherdan Shaqiri: vorrà lasciare il segno dopo una notte relativamente tranquilla contro la Francia.

La Svizzera festeggia

La Svizzera ha avuto molta pressione per superare la fase a gironi ma, con quella missione compiuta, non avevano nulla da perdere contro la Francia. Ciò li ha messi nella migliore condizione mentale possibile e si troveranno in una situazione simile quando affronteranno La Roja, ideale per questo gruppo di giocatori.

Senza pressioni, la Nati ha dimostrato esattamente quanto volessero vincere contro la Francia, mostrando passione e carattere fino alla fine. Sia Xhaka che Petković hanno poi lanciato un messaggio chiaro: "Abbiamo bisogno di una partita simile contro la Spagna".

Se la Svizzera riesce a farlo, allora i loro precedenti contro la Spagna sono lì per essere sfidati... e un altro capitolo di storia attende di essere scritto.