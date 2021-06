Svezia - Ucraina 1-2 (dts): Dovbyk qualifica l'Ucraina nei minuti di recupero dei supplementari

Il primo gol in nazionale di Artem Dovbyk manda l'Ucraina per la prima volta ai quarti di finale di un EURO: entrato a partita in corso, Dovbyk ha segnato di testa negli ultimi secondi dei supplementari la rete che ha eliminato una Svezia rimasta in dieci ad Hampden Park.

Ukraine's Artem Dovbyk heads the 121st-minute winner AFP via Getty Images

La partita in pillole

Le due squadre si affrontano a viso aperto ad Hampden Park. Il tiro a inizio partita di Roman Yaremchuk, trova le mani sicure di Robin Olsen, mentre dall'altro lato del campo, la conclusione a giro di Alexander Isak si spegne poco a lato. L'Ucraina, alla sua prima partita a eliminazione diretta EURO, passa in vantaggio al 27' quando Andriy Yarmolenko rientra sul mancino e disegna un assist perfetto d'esterno che attraversa l'area di rigore e trova Oleksandr Zinchenko che con freddezza al volo batte Robin Olsen.

La Svezia reagisce bene allo svantaggio e a due minuti dalla fine del primo tempo trova il gol del pari. Isak gestisce il possesso sulla trequarti, non vede lo spazio per la conclusione e decide di servire in orizzontale Emil Forsberg: il numero 10 prende la mira e calcia con il sinistro da fuori area, la deviazione di Illia Zabarnyi mette fuori causa Georgiy Bushchan.

Il secondo tempo ripropone lo stesso copione. Serhiy Sydorchuk colpisce l'esterno del palo con un bel tiro, e pochi secondi dopo Isak la passa a Forsberg che prende anche lui un palo. Il centrocampista svedese poi si avvicina nuovamente al gol con un bolide a giro da fuori che si stampa sulla traversa ma nessuna delle due segna il gol decisivo e si va ai supplementari.

La Svezia resta in dieci per l'espulsione di Marcus Danielson dopo un brutto fallo su Artem Besedin nel primo tempo supplementare, ma quando la partita sembrava ormai destinata ai rigori, ecco che l'Ucraina trova il gol della qualificazione con il neo entrato Artem Dovbyk. Dalla sinistra Zinchenko disegna un perfetto cross ad aggirare la difesa svedese: Dovbyk si inserisce in area piccola tra Lindelöf e Helander, battendo Olsen di testa.

Star of the Match: Oleksandr Zinchenko (Ucraina)

"Ha segnato un gol e fatto un assist perfetto per il gol della vittoria".

Packie Bonner, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni titolari

Svezia: Olsen; Lustig (Krafth 83'), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (Bengtsson 83'); S Larsson (Claesson 97'), Olsson (Helander 101'), Ekdal, Forsberg; Kulusevski (Quaison 97'), Isak (Berg 97')

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvstov, Matviyenko; Sydorchuk (Bezus 118'), Stepanenko (Makarenko 94'), Zinchenko; Yarmolenko (Dovbyk 106'), Yaremchuk (Besedin 91'; Tsygankov 101'), Shaparenko (Malinovskyi 61')