Il bilancio a EURO 2020: Francia

La Francia non è riuscita a trovare la formula giusta a UEFA EURO 2020 e ha provato tre moduli in quattro partite. Gli infortuni ai terzini sinistri Lucas Hernández e Lucas Digne non hanno certo aiutato e i Bleus hanno perso solidità dopo l'ottima prestazione difensiva nella gara inaugurale contro la Germania. Poi c'è stata la clamorosa eliminazione ai rigori contro la Svizzera.

Quali sono stati gli spunti positivi?

Guarda i quattro gol di Benzema

Karim Benzema ha giustificato il suo ritorno in nazionale dopo cinque anni e mezzo con le doppiette contro il Portogallo e la Svizzera. Paul Pogba è stato un grande protagonista a centrocampo e i transalpini sono riusciti a vincere il difficile Gruppo F.

Momenti indimenticabili del torneo

L'esultanza di Benzema dopo un gol che mancava da ottobre 2015 è stata significativa, così come è stato bello vedere uno stadio pieno per le due partite della Francia a Budapest. Detto questo, è impossibile non menzionare la gara degli ottavi contro la Svizzera, sicuramente la più divertente tra nazionali a cui io abbia mai assistito.

Il futuro

La delusione di Lloris

Dopo l'uscita agli ottavi, la Francia sarà un pericoloso leone ferito alla prossima Coppa del Mondo FIFA: la squadra è giovane e rimarrà prevalentemente intatta. Ho la sensazione che Deschamps voglia fare il bis in Qatar, escogitando un sistema per dare equilibrio alla squadra e sfruttare al massimo i suoi tre moschettieri.

Pronostici per le prossime partite di EURO 2020

Avevo detto che la Francia avrebbe vinto EURO dopo il mondiale, quindi non mi sento molto affidabile. Prevedo una finale tra Belgio e Inghilterra, con la squadra di Roberto Martínez corsara a Wembley e trionfatrice in grande stile.