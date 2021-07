In vendita i restanti biglietti per la finale di UEFA EURO 2020

Gli ultimi biglietti per la finale di UEFA EURO 2020 saranno in vendita su EURO2020.com/tickets sabato 10 luglio 2021 alle 14:00 CEST

I biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo e solo ai tifosi residenti nella zona di libero spostamento (Common Travel Area), ovvero Regno Unito, Irlanda, Isola di Man, Guernsey e Jersey, e a quelli residenti nei paesi inseriti nella lista verde dell'Inghilterra.



Per conoscere le ultime informazioni sulle misure di contenimento al COVID-19 e le relative restrizioni di viaggio, visita la nostra sezione cose da sapere.

Per entrare allo stadio, dovrai esibire un test di flusso laterale negativo, un certificato di vaccinazione completa o una prova di immunità naturale.

Si prega di ricordare che i requisiti per l'ingresso allo stadio sono differenti per i possessori di biglietti residenti nel Regno Unito rispetto a quelli per i possessori di biglietti residenti altrove. Per informazioni più dettagliate, visita la nostra sezione cose da sapere.