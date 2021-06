Lukaku vs Cristiano Ronaldo: testa a testa

Cristiano Ronaldo è l'attuale capocannoniere di UEFA EURO 2020 con cinque reti, mentre Romelu Lukaku ne ha segnate tre. A 36 anni, l'asso portoghese ha realizzato 109 reti in nazionale, una cifra record, mentre il belga, 28 anni, è a quota 63 con i Diavoli Rossi.

I reporter di EURO2020.com per Belgio e Portogallo, Alyssa Saliou e Carlos Machado hanno messo a confronto i due attaccanti.



Sinistro

Lukaku: 10 Chiedete ai tifosi dell'Inter com'è arrivato l'ultimo Scudetto e vi risponderanno: "Grazie al sinistro di Lukaku".

Ronaldo: 8 Il cosiddetto piede debole del portoghese, con il quale ha messo a segno "appena" 25 gol in nazionale!

La doppietta di Lukaku con il Belgio a EURO 2016

Destro

Lukaku: 8 Non letale come il sinistro, ma Lukaku segna parecchio anche di destro.

Ronaldo: 10 Qui c'è poco da discutere: il piede destro di Ronaldo, da solo, vale la top ten dei migliori marcatori europei di tutti i tempi.

Colpo di testa

Lukaku: 9 Alto 1.91m, Lukaku ha qualche centimetro di vantaggio si Ronaldo e non ha mai avuto problemi a segnare sovrastando i difensori avversari.

Ronaldo: 10 "Air Ronaldo" è uno dei suoi tanti soprannomi. Alto 1.87m, è in grado di saltare fino a un altezza di 2.5m e i suoi colpi di testa sono autentici missili.

Tecnica

Lukaku: 8 Lukaku non ama i fronzoli; in allenamento lo si vede raramente provare qualche gioco di prestigio con il pallone, ma quando si tratta di dribblare i difensori avversari e segnare la sua tecnica emerge.

Ronaldo: 8 Il tempo che avanza e il cambio di ruolo hanno mitigato l'efficacia nel dribbling che lo rese famoso ai tempi del Manchester United, ma Ronaldo è un vecchio filibustiere che non smette mai di cercare nuovi modi per stupire.

Tutti i gol di Ronaldo a EURO 2020

Forza

Lukaku: 10 I tifosi di Inter e Belgio lo chiamano "Big Rom" per una buona ragione.

Ronaldo: 8 Il suo corpo è scolpito non soltanto ai finie stetici, come ha dimostrato contro la Germania.

Tiro dalla distanza

Lukaku: 7 Lukaku segna la maggior parte dei suoi gol da distanza ravvicinata, ma ha un tiro più che apprezzabile sia dalla media che dalla lunga distanza.

Ronaldo: 7 Non segna spesso con tiri da lontano, ma quando lo fa...

Killer instinct

Lukaku: 10 Ronaldo ha segnato 109 reti in 178 gare giocate con la nazionale (0,61 a partita). Ebbene, la media di Lukaku è superiore: 63 reti in 96 partite (0,66 a incontro). C'è bisogno di aggiungere altro?

Ronaldo: 9 Non segni oltre 700 reti da professionista se ti mancano lucidità e sangue freddo.

I gol di Ronaldo in cinque edizioni di EURO

Calci di punizione

Lukaku: 7 Ha tirato diversi pregevoli calci di punizione in carriera, ma il Belgio ha un gran numero di specialisti più attrezzati in questo fondamentale.

Ronaldo: 8 Ha segnato oltre 50 gol su punizione in carriera, perfezionando la tecnica nel corso degli anni.

Calci di rigore

Lukaku: 6 Lukaku non è sempre stato impeccabile dal dischetto, ma in caso di necessità c'è sempre Eden Hazard.

Ronaldo: 9 Ne ha sbagliati diversi – 27 in tutto – ma mai quando contano di più: i due messi a segno contro la Francia sono stati i rigori realizzati numero 138 e 139.

Difesa

Lukaku: 7 Se chiamato in causa, Lukaku non si tira indietro; la sua forza fisica è utilissima per contrastare le avanzate avversarie e la sua abilità nel gioco aereo lo rende prezioso sia in attacco che in ripiegamento.

Ronaldo: 5 Non ama molto andare in pressione sui difensori avversari, ma la sua abilità nel gioco aereo lo rende prezioso sulle palle inattive anche quando si tratta di difendere l'area.