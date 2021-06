Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di lunedì

La fase a eliminazione diretta di UEFA EURO 2020 prosegue lunedì con la Spagna che affronta la Croazia e la Francia opposta alla Svizzera.

Ecco un'anteprima delle partite di Copenhagen e Bucarest.

Croazia-Spagna: flashback di EURO 2016

Entrambe le squadre hanno dovuto soffrire nel girone per poter ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta. Scampato il pericolo, ora si troveranno di fronte al Parken Stadium di Copenaghen per provare a entrare tra le prime otto d'Europa.

Il magnifico esterno destro di Luka Modric nel successo per 3-1 contro la Scozia ha qualificato la Croazia al secondo posto del suo girone. Ed è proprio il capitano che tiene in allerta i suoi per questo ottavo di finale: "La Spagna è una squadra molto pericolosa'', le sue parole alla vigilia del match. Gli spagnoli hanno raggiunto gli ottavi a EURO 2016, ma questa volta hanno il desiderio di spingersi molto oltre.

La Roja ha eguagliato il record di vittoria più larga nel 5-0 contro la Slovacchia, assicurandosi il secondo posto del Gruppo E. E il Ct spagnolo Luis Enrique non ha certo nascosto la propria soddisfazione: "Sapevo che una volta tolto il tappo, lo champagne sarebbe iniziato a defluire''. Continuerà a inebriare anche a Copenhagen? La parola al campo.



Una statistica su tutte: La Spagna ha vinto quattro degli otto incontri complessivi tra le due squadre, ma la Croazia ha avuto la meglio in due delle ultime tre, tra cui la vittoria per 2-1 alla fase a gironi di EURO 2016.

Francia-Svizzera 3-1: gli highlights di EURO 2004

A differenza della Spagna, la Francia deve ancora brillare davvero a EURO 2020, nonostante il primo posto in un girone di ferro con Germania, Portogallo e la sorprendente Ungheria.



I campioni del Mondo in carica hanno esordito con un vittoria sulla Germania, ma i due pareggi nelle successive uscite hanno un po' smorzato gli entusiasmi intorno alla nazionale. Certo, con un attacco formato da Mbappé, Griezmann e Benzema tutto potrebbe tornare al suo posto in brevissimo tempo.

Di fronte avrà un avversario che ha voglia di stupire. La Svizzera, infatti, dopo il pareggio contro il Galles e la sconfitta contro l'Italia, ha offerto una grande prestazione nel 3-1 alla Turchia. Il giocatore chiave per le sorti degli elvetici è senza dubbio Xherdan Shaqiri, autore di una prova maiuscola contro i turchi e smanioso di lasciare il segno anche agli ottavi.

Una statistica su tutte: La Francia non ha mai perso una partita ufficiale contro la Svizzera. Ha vinto due volte e pareggiato quattro, a tra cui il pareggio per 0-0 all'ultimo EURO nel 2016.