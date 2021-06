Anteprima UEFA EURO 2020 Croazia - Spagna: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

La Croazia gioca contro la Spagna negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020, lunedì 28 giugno alle 18:00 CET a Copenaghen.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire le partite di UEFA EURO 2020 in TV.

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković

Indisponibili: Perišić (malattia), Lovren (squalifica)

In dubbio: Vrsaljko

In diffida: Brozović, Ćaleta-Car, Kovačić

Croazia-Spagna: flashback EURO 2016 

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia

In diffida: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres, Rodri

Highlights EURO 2012: Croazia-Spagna 0-1

Le parole dal campo

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Sarà molto dura sostituire Perišić ma penso che in squadra abbiamo soluzioni di qualità e sono sicuro che chiunque giocherà, farà del suo meglio per aiutare la squadra. Sostituire Perišić con uno dello stesso livello? Difficile ma siamo davvero ben coperti sulla corsia esterna sinistra e avremo una soluzione di qualità. Non dobbiamo preoccuparci delle altre squadre. Le rispettiamo tutte, specialmente [la Spagna]. Anche loro sanno che siamo una squadra di qualità e non sono felici di giocare contro di noi. Dobbiamo essere pienamente motivati. Il nostro obiettivo è raggiungere i quarti di finale".

Domagoj Vida, difensore Croazia: "La Spagna è una grande squadra con ottimi giocatori, ma penso che all'epoca dei vari Xavi [Hernàndez] e [Andrés] Iniesta, fosse più forte. Ciò non significa che sarà facile. Dovremo impegnarci per batterli. Dovremo rimanere calmi mentre loro hanno la palla. mentre quando l'avremo noi il possesso, dobbiamo ripartire rapidamente in contropiede. A loro non piace non avere la palla, quindi dovremo approfittarne".

Mateo Kovačić, centrocampista Croazia: "Ci aspetta una partita difficile. La Spagna è una grande squadra che ama il possesso e vuole imporre il proprio gioco. Sarà importante per noi cercare di avere la palla il più possibile, per togliergli quello che amano di più."

Flashback 2018: Croazia-Spagna 3-2

Ferran Torres, attaccante Spagna: "La Croazia è vice campione del mondo ed è molto forte. Sappiamo che sarà difficile affrontarli. Per vincere dovremo dare il massimo a Copenaghen".

Dani Olmo, centrocampista Spagna: "Questa è una partita importante e speciale per me [perché giocavo in Croazia con la Dinamo Zagabria]. Ho molti amici nella squadra croata. Sapevo che un giorno avrei giocato nella nazionale spagnola e avrei affrontato la Croazia".

Stato di forma (la più recente per prima)

Croazia: VPSSPV

Spagna: VPPVPV