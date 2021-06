Anteprima UEFA EURO 2020 Francia - Svizzera: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

La Francia affronta la Svizzera a Bucarest lunedì 28 giugno alle 21:00 CET negli ottavi di finale UEFA EURO 2020.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté; Coman, Griezmann, Mbappé; Benzema

Indisponibili: Digne (bicipite femorale), Dembélé (ginocchio)

In dubbio: Hernández (ginocchio), Thuram (inguine)

In diffida: Griezmann, Hernández, Kimpembe, Lloris, Pavard

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

In diffida: Embolo, Gavranović, Mbabu, Schär, Xhaka

Le parole dal campo

Didier Deschamps, Ct Francia: "Vincere il girone era la cosa più importante e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo riposare e prepararci per l'inizio di un nuovo torneo".

Ricardo Rodriguez, difensore Svizzera: "Dobbiamo rimanere concentrati e creare occasioni da gol. Tutti pensano che la Francia vincerà e questo forse per noi è un vantaggio. Non avremo molte occasioni, ma quando ci capiteranno, dovremo fare gol".

Breel Embolo, attaccante Svizzera: "Per me personalmente non è importante [segnare]. La cosa più importante è superare il turno. In generale sto bene. Abbiamo un'ottima squadra. Anche nella fase di qualificazione, è sempre stata una questione di lavoro di squadra".

Stato di forma (la più recente per prima)

Francia: PPVVVV

Svizzera: VSPVVV