Anteprima UEFA EURO 2020 Olanda - Repubblica Ceca: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

L'Olanda gioca contro la Repubblica Ceca il 27 giugno alle 18:00 CET a Budapest per un posto ai quarti di finale di UEFA EURO 2020.

Formazioni titolari

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

Indisponibili: L. De Jong (ginocchio)

In diffida: De Roon

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Ševčík; Schick

Squalificato: Bořil

In diffida: Hložek, Masopust

Le parole dal campo

Frank de Boer, Ct Olanda: "Dovremo essere al top per ottenere un risultato positivo contro la Repubblica Ceca. Hanno già dimostrato nella fase a gironi cosa sono in grado di fare; dovremo lavorare sodo".

Memphis Depay, attaccante Olanda: "So che è una squadra che gioca con grande intensità. Non gioco contro di loro da un po'; penso fosse il 2015 l'ultima volta che ci ho giocato contro. Non è mai stata una squadra semplice da affrontare. Sarà dura e dovremo dare il 100% se vogliamo vincere. Di sicuro non sarà una passeggiata".

Jaroslav Šilhavý, Ct Repubblica Ceca: "L'Olanda ha tanta qualità. Li stiamo studiando nei minimi dettagli. Gli olandesi sono affamati sotto porta, hanno un'ottima tecnica individuale e sono molto rapidi. Sanno come giocare e fanno tutto nella maniera più semplice lanciando la palla in avanti per gli attaccanti. Se perdono palla, vanno in pressing ed è difficile per chiunque. Se vogliamo andare avanti, dovremo dare il 100-150%. Se riusciremo a ripetere alcune ottime prestazioni individuali come quelle di Tomáš Vaclík e Patrik Schick contro la Scozia, allora avremo buone possibilità di vincere".

Pavel Kadeřábek, difensore Repubblica Ceca: "Sarà una partita dura. Giocheremo a Budapest, probabilmente davanti a uno stadio tutto esaurito. L'Olanda ha grandi qualità, specialmente in avanti. Sono veramente forti quindi dovremo fare attenzione".

Stato di forma (la più recente per prima)

Olanda: VVVVPV

Repubblica Ceca: SPVVSS