Anteprima UEFA EURO 2020 Belgio - Portogallo: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

Il Belgio affronta il Portogallo a Siviglia domenica 27 giugno alle 21:00 CET negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Indisponibili: Castagne, Chadli

In diffida: T. Hazard

Portogallo: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; João Moutinho, João Palhinha, Renato Sanches; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

In diffida: Rúben Dias

Le parole dal campo

Roberto Martínez, Ct Belgio: "Siamo motivati e concentrati. Siamo qui per partite come questa. Sento molta eccitazione ed energia nel gruppo. Il Portogallo è una squadra che si adatta rapidamente alle circostanze. Che sia una partita aperta o chiusa dipende da quello che succederà in campo. Ci sarà un gol nelle prime battute?".

Fernando Santos, allenatore del Portogallo: "Il Belgio fa gol e raramente fatica. Ci sono alcuni giocatori che sono più importanti, ma il Belgio non marcherà a uomo e nemmeno noi. Siamo due squadre simili. È una finale, siamo qui per vincerla non per giocarla e basta. Sappiamo di avere di fronte degli ottimi avversari, ma credo, spero e sono convinto che saremo migliori noi".

Stato di forma (la più recente per prima)

Belgio: VVVVPV

Portogallo: PSVVPV