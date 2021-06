Inghilterra - Germania: storia della partita

Inghilterra e Germania sono state protagoniste di scontri memorabili nel corso degli anni: una delle più importanti è stata la semifinale di EURO '96, con un ricordo amaro per il Ct inglese Gareth Southgate. Ora, le squadre si ritrovano a Wembley agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

• L'Inghilterra gioca per la quarta volta nel torneo a Wembley, dove ha conquistato il primo posto nel Gruppo B da imbattuta. La Germania, per contro, ha esordito con una sconfitta ma è riuscita a classificarsi seconda nel Gruppo F, anche se ha avuto bisogno di un gol del pareggio nel finale alla terza giornata.

• La vincitrice affronterà Svezia o Ucraina ai quarti di finale il 3 luglio a Roma.

Precedenti

• I 32 confronti precedenti si sono conclusi in assoluto equilibrio, con 13 vittorie per squadra. L'Inghilterra ha segnato 51 gol, contro i 42 della Germania.

• Gareth Southgate, attuale Ct dell'Inghilterra, è stato suo malgrado protagonista dell'ultimo confronto nella fase a eliminazione diretta, sbagliando il sesto calcio di rigore dell'Inghilterra contro la Germania dopo un 1-1 a Wembley in semifinale di EURO '96. Gli inglesi si erano portati in vantaggio al 3' con Alan Shearer, ma Stefan Kuntz ha pareggiato 13 minuti dopo. La Germania ha poi vinto il torneo grazie a un 2-1 sulla Repubblica Ceca al golden gol nella finale di Wembley.

• L'Inghilterra si è presa una rivincita a UEFA EURO 2000 vincendo 1-0 con gol di Shearer a Charleroi alla seconda giornata contro i campioni in carica. Nessuna delle due squadre, però, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta.

• L'unico altro confronto a EURO tra le due squadre risale ai quarti di finale del 1972. Günter Netzer – autore del secondo gol dal dischetto – ha ispirato la vittoria della Germania Ovest per 3-1 a Wembley nella gara di andata (a segno anche Uli Hoeness e Gerd Müller). La gara di ritorno è finita 0-0 e la Germania Ovest ha poi vinto il torneo per la prima volta.

• La sfida più importante è stata la finale di Coppa del Mondo FIFA 1966 a Wembley, con tripletta di Geoff Hurst e 4-2 per l'Inghilterra dopo i tempi supplementari.

• La Germania Ovest si è riscattata ai Mondiali di quattro anni dopo, rimontando due gol e vincendo 3-2 ai supplementari a León, e nella semifinale di Italia '90 a Torino, imponendosi 4-3 ai rigori dopo un altro 1-1.

• Nell'ultimo confronto ufficiale, agli ottavi dei Mondiali del 2010 a Bloemfontein, la Germania si è imposta 4-1 con doppietta di Thomas Müller. In porta per i tedeschi c'era Manuel Neuer.

• In seguito, le squadre si sono affrontate quattro volte in amichevole, con due vittorie per la Germania e una per l'Inghilterra. L'ultima, giocata a Wembley a novembre 2017, con l'esordio in nazionale di Jordan Pickford, è terminata a reti inviolate. Quella è stata la seconda partita tra Southgate e Löw, con la prima risalente a otto mesi prima che era terminata 1-0 per la Germania a Dortmund.

• La Germania non ha mai perso nelle ultime sette gare a Wembley (V5 P2) contro l'Inghilterra; l'ultima sconfitta è stata quella per 2-0 contro l'Inghilterra in amichevole a marzo 1975, con gol di Colin Bell e Malcolm MacDonald. L'ultima sconfitta in partite ufficiali in quello stadio è stata nella finale del Mondiale del 1966.

Statistiche EURO: Inghilterra

• L'Inghilterra partecipa per la decima volta al Campionato Europeo UEFA. È arrivata terza nel 1968 e ha raggiunto le semifinali davanti al suo pubblico nel 1996.

• L'Inghilterra non è riuscita a qualificarsi per la fase finale nel 2008. È stata la sua unica assenza dal 1984.

• Allenati da Roy Hodgson, gli inglesi hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2016. Alla fase finale sono arrivati secondi dietro il Galles con cinque punti in tre partite e sono stati eliminati dall'Islanda agli ottavi (1-2).

• La squadra di Southgate è arrivata prima nel Gruppo A di qualificazione a UEFA EURO 2020, vincendo sette partite su otto (S1) e qualificandosi con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. L'unica sconfitta è stata quella per 2-1 a Praga.

• In questo torneo, l'Inghilterra ha battuto Croazia e Repubblica Ceca per 1-0 e ha pareggiato 0-0 contro la Scozia.

• Kane è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 12 gol, segnandone almeno uno a partita e servendo anche cinque assist.

• Sterling ha partecipato a 15 dei 37 gol segnati dall'Inghilterra nelle qualificazioni, totalizzando otto marcature personali e sette assist. Inoltre, ha segnato il gol decisivo contro la Croazia e la Repubblica Ceca alla fase finale.

• La sconfitta contro l'Islanda agli ottavi di UEFA EURO 2016 è stata l'unica subita dall'Inghilterra nelle ultime 14 partite della fase finale di EURO (V7 P6). Le sconfitte ai rigori ai quarti contro Italia (2012) e Portogallo (2004) sono considerate pareggi. L'unica partita a eliminazione diretta vinta in una fase finale EURO è stata ai rigori dopo uno 0-0 contro la Spagna nei quarti di finale del 1996 a Wembley.

• L'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove partite EURO a Wembley tra qualificazioni e fasi finali. L'utlimo gol subito qui nella competizione è stato un autogol di Jordan Henderson in un 3-1 contro la Slovenia di novembre 2014, per un totale di 842 minuti senza subire gol. L'ultimo giocatore avversario a segnare all'Inghilterra a Wembley in una partita EURO è stato lo svizzero Tranquillo Barnetta, che è andato in gol nel 2-2 delle qualificazioni del 4 giugno 2011.

• Il bilancio attuale dell'Inghilterra a Wembley è V185 P73 S39. Nel tempio del calcio nazionale ha vinto 11 delle ultime 13 gare disputate, tra cui quelle di qualificazione a UEFA EURO 2020 contro Repubblica Ceca (5-0), Bulgaria (4-0) e Montenegro (7-0). Ha perso solo due dei precedenti 25 incontri a Wembley (V18 P5), il più recente per 1-0 in UEFA Nations League contro la Danimarca il 14 ottobre 2020.

• L'Inghilterra non ha mai perso a Wembley nelle fasi finali di un torneo internazionale (V9 S4). La sconfitta ai rigori contro la Germania in semifinale di EURO '96 è considerata pareggio.

Statistiche EURO: Germania

• La Germania partecipa a EURO per la 13esima volta consecutiva. È mancata alla fase finale (come Germania Ovest) solo nel 1968 al primo tentativo.

• Vincitrice di EURO nel 1972, 1980 e 1996 (e tre volte seconda classificata), la Germania è sempre arrivata almeno in semifinale dal 2004, quando non ha superato la fase a gironi. Con tre titoli europei, detiene il record insieme alla Spagna.

• La Germania è stata semifinalista anche a UEFA EURO 2016, perdendo 2-0 contro la Francia. Gli allora campioni del mondo erano arrivati primi nel girone e avevano superato Slovacchia (3-0) e Italia (1-1, 6-5 dcr) nella fase a eliminazione diretta.

• La Germania non ha mai perso agli ottavi di finale di un grande torneo. Quella vittoria a UEFA EURO 2016 contro la Slovacchia si aggiunge a otto vittorie consecutive nella stessa fase della Coppa del Mondo dal 1986 al 2014 (rispettivamente contro Marocco, Olanda, Belgio, Messico, Paraguay, Svezia, Inghilterra e Algeria).

• Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, la squadra di Joachim Löw ha vinto sette partite su otto. L'unica sconfitta è stata quella in casa contro l'Olanda del 6 settembre 2019 (4-2). Il girone si è concluso con quattro vittorie e 15 gol segnati.

• In questo torneo, la Germania ha giocato tutte e tre le partite del Gruppo F a Monaco, esordendo con una sconfitta per 1-0 contro la Francia (autorete di Mats Hummels) e reagendo con un 4-2 sul Portogallo alla seconda giornata. Alla terza, ha pareggiato 2-2 contro l'Ungheria grazie a una rete di Leon Goretzka all'84', acciuffando il secondo posto dietro la Francia.

• La Germania è alla 26ª partecipazione consecutiva alla fase finale dei Mondiali o degli Europei.

• Il bilancio della Germania contro l'Inghilterra a Wembley è V6 P2 S4. L'unico confronto con gli inglesi non disputato a Wembley si è concluso con una sconfitta per 3-0 a White Hart Lane in un'amichevole del 1935.

• Il bilancio della Germania Ovest in Inghilterra in Coppa del Mondo 1966 è stato di V4 P1 S1 – la finale è stata l'unica partita giocata a Wembley. A EURO '96 è stato V4 P2, con semifinale e finale disputate a Wembley.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Inghilterra:

Antonio Rüdiger (Chelsea 2017–)

Timo Werner (Chelsea 2020–)

Kai Havertz (Chelsea 2020–)

Bernd Leno (Arsenal 2018–)

Robin Koch (Leeds United 2020–)

Emre Can (Liverpool 2014–18)

Serge Gnabry (Arsenal 2013–16)

Leroy Sané (Manchester City 2016–20)

İlkay Gündoğan (Manchester City 2016–)

Jamal Musiala (Southampton 2010–11, Chelsea 2011–19)

• Hanno giocato in Germania:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund: 2020–)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund: 2017–)

• Hanno giocato insieme:

Jordan Henderson e Emre Can (Liverpool 2014–18)

Raheem Sterling e Emre Can (Liverpool 2014/15)

Jadon Sancho e Mats Hummels (Borussia Dortmund 2019–)

Jadon Sancho e Emre Can (Borussia Dortmund 2020–)

Jude Bellingham e Mats Hummels, Emre Can (Borussia Dortmund 2020–)

Ben Chilwell e Antonio Rüdiger (Chelsea 2020–)

Reece James, Mason Mount e Antonio Rüdiger (Chelsea: 2019–)

Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount e Kai Havertz, Timo Werner (Chelsea 2020–)

Kalvin Phillips e Robin Koch (Leeds United 2020–)

John Stones, Raheem Sterling, Phil Foden e İlkay Gündoğan (Manchester City 2016–)

Kyle Walker e İlkay Gündoğan (Manchester City 2017–)

John Stones, Raheem Sterling, Phil Foden e Leroy Sané (Manchester City 2016–20)

Kyle Walker e Leroy Sané (Manchester City 2017–20)

Bukayo Saka & Bernd Leno (Arsenal 2018–)

• Mount ha servito l'assist per il gol di Havertz nella finale di quest'ano di UEFA Champions League tra Chelsea e Manchester City (Oporto, 29 maggio). In campo per i Blues c'erano Rüdiger, Werner, Chilwell e James, mentre il City ha schierato Walker, Stones, Foden, Sterling e Gündoğan.

• Serge Gnabry ha segnato quattro gol nel 7-2 tra Bayern München e Tottenham Hotspur nella fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20. Anche Joshua Kimmich è andato in gol per il Bayern, mentre Kane ha segnato per gli Spurs. L'ex calciatore dell'Arsenal, Gnabry, ha poi segnato due gol a Londra in quella stagione col Bayern che ha battuto il Chelsea 3-0 a Stamford Bridge nell'andata degli ottavi di finale.

• Foden ha segnato in entrambe le partite dei quarti di finale di UEFA Champions League 2020/21 vinti dal Manchester City contro il Borussia Dortmund di Hummels ed Emre Can (2-1 c, 2-1 t). Walker e Stones hanno giocato col City entrambe le partite - come Gündoğan, mentre Bellingham è partito titolare in entrambe le gare col Dortmund.

• Gündoğan ha segnato un rigore col Dortmund nella sconfitta per 2-1 contro il Bayern München nella finale di UEFA Champions League del 2013 a Wembley. Neuer e Müller erano al Bayern mentre Hummels al Dortmund.

• Toni Kroos ha giocato col Real Madrid che ha battuto il Liverpool di Henderson per 3-1 in finale di UEFA Champions League del 2018.

• Gündoğan e il trio del Chelsea composto da Rüdiger, Havertz e Werner, hanno tutti vinto e perso una volta nella coppa nazionale a Wembley col proprio club nel 2021.

Calci di rigore

• Il bilancio dell'Inghilterra ai rigori è V3 S6:

3-4 contro Germania Ovest, Coppa del Mondo FIFA 1990, semifinale

4-2 contro Spagna, EURO '96, quarti di finale

5-6 contro Germania, EURO '96, semifinale

3-4 contro Argentina, Coppa del Mondo FIFA 1998, ottavi di finale

5-6 contro Portogallo, UEFA EURO 2004, quarti di finale

1-3 contro Portogallo, Coppa del Mondo FIFA 2006, quarti di finale

2-4 contro Italia, UEFA EURO 2012, quarti di finale

4-3 contro Colombia, Coppa del Mondo FIFA 2018, ottavi di finale

6-5 contro Svizzera, UEFA Nations League 2019, finale terzo posto

• La Germania ha vinto le ultime cinque volte ai calci di rigore, perdendo solo la prima:

3-5 contro Cecoslovacchia, Campionato Europeo UEFA 1976, finale

5-4 contro Francia, Coppa del Mondo FIFA 1982, semifinale

4-1 contro Messico, Coppa del Mondo FIFA 1986, quarti di finale

4-3 contro Inghilterra, Coppa del Mondo FIFA 1990, semifinale

6-5 contro Inghilterra, EURO '96, semifinale

4-2 contro Argentina, Coppa del Mondo FIFA 2006, quarti di finale

6-5 contro Italia, UEFA EURO 2016 quarti di finale