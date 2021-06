Depay su Olanda-Repubblica Ceca e i grandi obiettivi per EURO 2020

Memphis Depay è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più rappresentativi della sua nazionale. In questo EURO è stato decisivo nelle vittorie contro Austria e Macedonia del Nord, siglando in entrambe le occasioni una rete, e portando la sua squadra al primo posto nel Gruppo C.

Il 27enne attaccante olandese ha parlato a EURO2020.com di diversi argomenti: dal suo ruolo dentro e fuori dal campo, al recupero dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio, fino alle possibilità degli Oranje di arrivare fino in fondo a questa competizione.

Qual'è stato il momento più importante durante la fase a gironi?

Credo la partita inaugurale contro l'Ucraina ed il suo emozionante epilogo. Sono stati i nostri primi tre punti nel girone arrivati, inoltre, davanti al nostro pubblico. C'era un'atmosfera incredibile allo stadio e quella vittoria ci ha dato molte certezze per proseguire al meglio il torneo.

Skill of the Day: Memphis Depay (Olanda)

Com'è il tuo ruolo all'interno del gruppo?

Cerco sempre di mettere la mie qualità al servizio della squadra. Un attaccante ha il principale obiettivo di creare occasioni e fare gol. Se inizi a farlo con regolarità diventi un giocatore importante per il gruppo. La cosa fondamentale è farsi trovare sempre pronti, indipendentemente dal minutaggio.

Aiuti spesso i tuoi compagni di squadra più giovani?

Credo proprio di si. Ho un ottimo rapporto con tutti, dai giovani ai più esperti. In allenamento mi schiero nelle partitelle quasi sempre con i primi perché ho compiuto 27 anni da poco e cerco di dare loro i consigli giusti. Penso a Ryan Gravenberch, Jurriën Timber e Cody Gakpo, ovvero la nostra nuova generazione.

A quell'età giocavo la Coppa del Mondo nel 2014 e so come si possono sentire in questo momento. Il fatto di socializzare con loro anche fuori dal campo li può aiutare molto a stemperare la pressione intorno a noi.

Olanda - Repubblica Ceca a EURO 2004

Quali sono ora le tue sensazioni dopo l'infortunio al ginocchio?

Prima di tutto ti rendi conto che la tua salute è la cosa più importante. C'era molta delusione inizialmente perchè non potevo giocare ed essere utile per la squadra. Però è stata comunque un'esperienza importante per me. Impari a conoscere meglio il tuo corpo e curi di più i dettagli per poter fare la differenza in campo.

Tu e Georginio Wijnaldum avete segnato 53 gol con l'Oranje. Qual'è il segreto?

Gini ha una grande capacità di inserimento da sempre. Legge al meglio le situazioni e riesce ad essere spesso decisivo. E' un giocatore molto importante per noi. Siamo stati compagni di squadra ai tempi del PSV Eindhoven e so perfettamente le sue qualità.

Olanda vs Repubblica Ceca: thriller 2015

Qual'è il tuo pensiero sulla Repubblica Ceca?

E' una squadra molto tosta. Ogni volta che la affrontiamo è sempre una partita molto difficile. Credo che il 2005 sia stata l'ultima volta che l'ho incontrata e anche in quell'occasione fu molto complicata come partita. Dovremo dare il 100% se vogliamo passare il turno.

Pensi che questo potrebbe essere il vostro anno?

È logico che la gente lo pensi quando i tuoi risultati arrivano. Ma continuo a pensare che dobbiamo guardare una partita alla volta. Certo, abbiamo grandi obiettivi e vogliamo sognare, ma è importante stare con i piedi per terra come stiamo facendo finora.