Come farà la Svizzera a fermare Mbappé?

Avanzando dal Gruppo A come una delle migliori terze classificate, la Svizzera troverà la Francia agli ottavi di finale. I campioni del mondo in carica hanno una rosa di giocatori di altissimo livello, con Kylian Mbappé senza dubbio tra i più rappresentativi. L'obiettivo principale per la Svizzera sarà quello di provare a contenere il numero 10 transalpino, studiando attente e specifiche contromisure. Anche se, ovviamente, non sarà facile.

Kylian Mbappé deve ancora sbloccarsi a EURO 2020 UEFA via Getty Images

"È un treno", esordisce Silvan Widmer. Il terzino destro della Svizzera, attualmente in forza al Basilea, avrà probabilmente l'arduo compito di contenere le folate dell'attaccante del Paris Saint-Germain.

Se Petković schiererà il consueto 3-4-1-2, la squadra avrà due giocatori in copertura su Mbappé. Si tratta del centrale destro difensivo e dell'esterno destro, oltre a uno dei centrocampisti pronto a scalare per dare supporto ai due. L'obiettivo sarà quello di limitarlo il più possibile, con più giocatori sulle sue tracce per evitare che i suoi compagni lo riforniscano.

Widmer ha lasciato intendere che la squadra si sta preparando per affrontare una partita di grande intensità fin dai primi minuti, per provare a mettere in difficoltà una Francia sempre molto abile nel palleggio. L'obiettivo è lavorare di squadra, limitare Mbappé, e se prende palla cercare di reggere sulla velocità.

La Svizzera si è qualificata come una delle migliori terze Getty Images

Fattore da evitare sarà permettere l'uno contro uno a Mbappè: "Ovviamente, se affronti un giocatore come lui, hai bisogno dell'aiuto di tutta la squadra. Dovremo sempre raddoppiare su di lui", continua Widmer. L'ex Udinese, da parte sua, dovrà vincere il ballottaggio con il velocissimo Kevin Mbabu, che ha impressionato nel corso della partita inaugurale contro il Galles.

Se a destra le opzioni non mancano, i problemi sono più che altro in difesa per Petković. Nico Elvedi, infatti, non si è allenato negli ultimi giorni a causa di un infortunio al piede dopo tre gare da titolare nel girone. Dovrebbe farcela, ma non è detto: in caso negativo, Manuel Akanji e Fabian Schär sono pronti a prenderne il posto . A centrocampo, invece, la presenza di Remo Freuler e Granit Xhaka è praticamente certa. A loro è affidato il compito di dare supporto al centrale destro difensivo e all'esterno destro nel momento che Mbappé si accenderà.

Il fuoriclasse francese aveva solo 17 anni l'ultima volta che le due squadre si sono incontrate nel pareggio per 0-0 a EURO 2016. A quell'epoca Mbappé non aveva strappato la convocazione da parte di Didier Deschamps. A distanza di cinque anni è diventato Campione del Mondo e leader dei Blues. Ma, nonostante questo, la Svizzera è più che mai determinata: "Sono convinto che saremo in grado di fermarlo. Non abbiamo paura", conclude Silvan Widmer.