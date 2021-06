Croazia - Spagna: storia della partita

Croazia e Spagna, che negli anni hanno dato vita a sfide molto emozionanti, si affrontano per la prima volta nella fase a eliminazione diretta al Parken Stadium di Copenaghen agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

• Entrambe le squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta con una vittoria eclatante alla terza giornata. La Croazia è arrivata seconda nel Gruppo D con un 3-1 sulla Scozia a Glasgow, mentre la Spagna ha battuto la Slovacchia per 5-0 a Siviglia e ha eguagliato il margine di vittoria più ampio nella fase finale di EURO.

• La vincitrice affronterà Francia o Svizzera nel primo quarto di finale a San Pietroburgo il 2 luglio.

Precedenti

Croazia - Spagna: flashback EURO 2016

• Il bilancio della Croazia in otto partite contro la Spagna è V3 P1 S4. Prima di UEFA EURO 2016 non vinceva da quattro partite. I gol di Nikola Kalinić (45) e Ivan Perišić (87) hanno ribaltato quello di Álvaro Morata al 7' e hanno permesso ai croati di piazzarsi davanti alle furie rosse nella classifica finale del girone.

• Nella serie di gare senza vittorie che ha preceduto quella della Croazia a Bordeaux c'era un 1-0 per la Spagna a Danzica a UEFA EURO 2012, con gol di Jesús Navas a 2' dalla fine. Dunque, UEFA EURO 2020 è il terzo torneo in cui le due squadre si affrontano.

• Contro la Spagna, la Croazia ha subito la sua sconfitta più pesante di sempre l'11 settembre 2018, 6-0 in UEFA Nations League. I gol all'Estadio Manuel Martínez Valero di Elche sono stati realizzati da Saúl Ñíguez (24') Marco Asensio (33'), Lovre Kalinić (aut. 35'), Rodrigo (49'), Sergio Ramos (57') e Isco (70').

• La Croazia ha vinto la sfida di ritorno allo Stadion Maksimir di Zagabria per 3-2 (15 novembre 2018). Dopo il gol del vantaggio di Andrej Kramarić al 54', Dani Ceballos ha pareggiato al 56'; Tin Jedvaj ha riportato in vantaggio i croati al 69', Ramos ha risposto dal dischetto al 78' e Jedvaj ha siglato il gol della vittoria nel recupero.

• Robert Prosinečki e Davor Šuker hanno segnato in un'amichevole vinta 2-0 a Valencia a marzo 1994, prima vittoria esterna della Croazia dopo l'indipendenza. I primi quattro confronti diretti tra le due squadre sono stati amichevoli, gli ultimi quattro ufficiali.

Statistiche EURO: Croazia

Flashback 2018: Croazia - Spagna 3-2

• La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l'indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi.

• L'avventura della Croazia a UEFA EURO 2016 si è conclusa agli ottavi contro i futuri campioni del Portogallo, vincitori per 1-0 ai supplementari. La squadra di Ante Čačić era arrivata prima nel girone con sette punti davanti ai campioni in carica della Spagna.

• La squadra di Zlatko Dalić ha vinto il Gruppo E di qualificazione a UEFA EURO 2020 totalizzando 17 punti in otto partite e staccando il Galles di tre lunghezze.

• La Croazia è stata battuta 1-0 dall'Inghilterra a Wembley nella prima giornata di UEFA EURO 2020. Quindi, ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca e ha battuto la Scozia ad Hampden Park, arrivando seconda nel girone dietro gli inglesi.

• Dopo l'eliminazione ai supplementari contro il Portogallo di quattro anni fa, la sconfitta alla prima giornata contro l'Inghilterra è stata appena la seconda per la Croazia nei 90 minuti in 17 partite di EURO (V10 P5).

• La Croazia ha giocato solo due volte al Parken, sempre contro la Danimarca, perdendo 3-1 nelle qualificazioni mondiali a settembre 1997 e vincendo 2-1 in amichevole a giugno 2004. Si tratta delle sue uniche due partite giocate contro i danesi.

Statistiche EURO: Spagna

Grandi gol della Spagna

• La Spagna partecipa a EURO per la settima volta consecutiva. Ha vinto il torneo nel 1964, nel 2008 e nel 2012, diventando la prima squadra a difendere il titolo.

• La corsa nella Spagna verso il terzo titolo consecutivo è stata interrotta a UEFA EURO 2016 dall'Italia, vincitrice 2-0 agli ottavi. Spagna eliminata agli ottavi anche alla Coppa del Mondo 2018, ai rigori dalla Russia padrona di casa. Le Furie Rosse non hanno mai raggiunto i quarti negli ultimi tre grandi tornei internazionali disputati.

• La sconfitta per 2-1 contro la Croazia alla terza giornata di UEFA EURO 2016, in virtù del quale la squadra di Vicente del Bosque è arrivata seconda nel Gruppo D, ha interrotto la serie di 14 risultati utili della Spagna alla fase finale di EURO (V11 P3) dopo la sconfitta per 1-0 contro il Portogallo a UEFA EURO 2004. Prima della sfida contro la Croazia, non subiva gol da sette partite alla fase finale, ovvero dall'1-1 contro l'Italia nel 2012.

• La Spagna e la Germania/Germania Ovest sono le squadre che hanno vinto più titoli europei, tre.

• La Spagna si è qualificata a UEFA EURO 2020 con otto vittorie e due pareggi nel Gruppo F. Ha staccato di cinque lunghezze la Svezia, contro la quale ha pareggiato 0-0 alla prima giornata del Gruppo E di EURO 2020.

• Le furie rosse sono una delle cinque squadre rimaste imbattute nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (che hanno vinto tutte le partite, più tre successi alla fase finale), Danimarca e Ucraina.

• La Spagna ha totalizzato più tiri in porta (227), passaggi completati (91%) e possesso palla (70%) di qualsiasi altra squadra nelle qualificazioni.

• L'undici di Luis Enrique ha giocato tutte e tre le partite del Gruppo E all'Estadio La Cartuja di Siviglia. Dopo uno 0-0 contro la Svezia e un 1-1 contro la Polonia, ha travolto la Slovacchia per 5-0: era la prima volta che la Spagna segnava cinque gol in una gara della fase finale di EURO. La squadra ha anche eguagliato il margine di vittoria più ampio di sempre al Campionato Europeo UEFA.

• La Spagna gioca per la quarta volta al Parken Stadium, dove ha un bilancio di V1 P1 S1 sempre contro la Danimarca. L'ultima trasferta risale a un'amichevole vinta 3-0 ad agosto 2008, con doppietta di Xabi Alonso e gol di Xavi Hernández.

• Il bilancio complessivo della Spagna a Copenaghen è V2 P2 S1; l'unica altra trasferta contro la Danimarca si è conclusa con una vittoria per 3-1 ad Aarhus nelle qualificazioni per UEFA EURO 2008.

Collegamenti e curiosità

Grandi gol della Croazia

• Dani Olmo ha giocato nella Dinamo Zagreb dal 2014 a gennaio 2020, quando è stato acquistato dal Lipsia. Tra i suoi compagni c'erano Dominik Livaković (2016–20), Mislav Oršić e Bruno Petković (2018–20), Joško Gvardiol e Luka Ivanušec (2019/20).

• Hanno giocato in Spagna:

Luka Modrić (Real Madrid 2012–)

Šime Vrsaljko (Atlético de Madrid 2016–)

Ante Budimir (Mallorca 2019–20, Osasuna 2020–)

Mateo Kovačić (Real Madrid 2015–18)

Mario Pašalić (Elche 2014/15, prestito)

• Modrić ha vinto quattro UEFA Champions League, tre Supercoppe UEFA, due campionati, la Coppa del Re e tre Coppe del Mondo FIFA per club con il Real Madrid.

• Vrsaljko ha collezionato nove presenze con l'Atlético nella vittoriosa stagione 2021/21.

• Hanno giocato insieme:

Luka Modrić e Diego Llorente (Real Madrid 2012–15)

Luka Modrić e Marcos Llorente (Real Madrid 2014–19)

Luka Modrić e Álvaro Morata (Real Madrid 2012–14, 2016/17)

Šime Vrsaljko e Koke (Atlético de Madrid 2016–)

Šime Vrsaljko e Marcos Llorente (Atlético de Madrid 2019–)

Šime Vrsaljko e Rodri (Atlético de Madrid 2018/19)

Šime Vrsaljko e Álvaro Morata (Atlético de Madrid 2018–20)

Mateo Kovačić e César Azpilicueta (Chelsea 2018–)

Mateo Kovačić e Álvaro Morata (Chelsea 2018/19)

Ivan Perišić e Thiago Alcántara (Bayern München 2019/20)

• Ad aprile, Gerard Moreno ha segnato il gol della vittoria in entrambe le gare dei quarti di UEFA Europa League contro la Dinamo Zagabria (1-0 t, 2-1 c).

• Il 31 maggio, un gol di Ivanušec nel recupero ha portato la Croazia ai supplementari contro la Spagna ai quarti del Campionato Europeo Under 21, ma la sua squadra ha poi perso 2-1.

• Duje Ćaleta-Car ha segnato un gol nel 3-0 tra Croazia e Spagna nelle qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 a marzo 2016. Pašalić era andato in gol nel 3-2 nelle qualificazioni Under 21 contro gli stessi avversari a novembre 2015.

• Ferran Torres ha segnato il primo gol del Manchester City nel 3-0 in casa del Marsiglia di Ćaleta-Car alla seconda giornata di UEFA Champions League 2020/21.

Calci di rigore

Highlights EURO 2012: la Spagna batte il Portogallo ai rigori

• Il bilancio della Croazia ai rigori nelle competizioni ufficiali è V2 S1:

1-3 contro Turchia, UEFA EURO 2008, quarti di finale

3-2 contro Danimarca, Coppa del Mondo FIFA 2018, ottavi di finale

4-3 contro Russia, Coppa del Mondo FIFA 2018, quarti di finale

• Il bilancio della Spagna ai rigori nelle competizioni ufficiali è V5 S4:

5-4 contro Danimarca, Campionato Europeo UEFA 1984, semifinale

4-5 contro Belgio, Coppa del Mondo FIFA 1986, quarti di finale

2-4 contro Inghilterra, EURO '96, quarti di finale

3-2 contro Repubblica d'Irlanda, Coppa del Mondo FIFA 2002, ottavi di finale

3-5 contro Corea del Sud, Coppa del Mondo FIFA 2002, quarti di finale

4-2 contro Italia, UEFA EURO 2008, quarti di finale

4-2 contro Portogallo, UEFA EURO 2012, semifinale

7-6 contro Italia, FIFA Confederations Cup 2013, semifinale

3-4 contro Russia, Coppa del Mondo FIFA 2018, ottavi di finale