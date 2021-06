Galles - Danimarca, UEFA EURO 2020: precedenti, dati e statistiche

Galles e Danimarca si sfidano per la prima volta in un torneo maggiore ad Amsterdam per il primo ottavo di finale di UEFA EURO 2020.

• Mentre il Galles si è qualificato per la seconda volta consecutiva alla fase a eliminazione diretta a EURO, la Danimarca ha superato il girone per la prima volta dopo 17 anni.

• Entrambe sono arrivate seconde nel girone per differenza reti; il Galles è arrivato al secondo posto del Gruppo A con quattro punti dietro all'Italia mentre la Danimarca è diventata la prima squadra di sempre a qualificarsi alla fase a eliminazione a EURO dopo aver perso le prime due partite. I danesi si sono qualificati agli ottavi grazie alla memorabile vittoria della terza giornata contro la Russia, che ha garantito alla squadra di arrivare seconda nel Gruppo B dietro al Belgio.

• La vincitrice di questa sfida affronterà Olanda o Repubblica Ceca nei quarti di finale a Baku il 3 luglio.

Precedenti

• Le dieci precedenti sfide tra le due squadre non sono mai finite in pareggio. La Danimarca ha vinto sei volte mentre il Galles quattro.

• La Danimarca ha battuto il Galles due volte in UEFA Nations League nell'autunno del 2018. Nella prima sfida, Christian Eriksen ha segnato una doppietta nel 2-0 di Aarhus del 9 settembre, e poi il 16 novembre a Cardiff i danesi si sono imposti 2-1 con le reti di Nicolai Jørgensen (42') e Martin Braithwaite (88'), con Gareth Bale in gol all'89' per il Galles.

• L'unica partita giocata in questo secolo è stata a Brøndby nel novembre 2008, quando in amichevole il Galles ha vinto grazie al gol di Craig Bellamy la sua unica partita nelle ultime quattro gare contro i danesi.

• Le due nazionali si sono incrociate in quattro partite di qualificazione ai Campionati Europei UEFA, con ciascuna squadra che si è imposta 1-0 in casa nei preliminari del 1988 - anche se alla fine sono stati i danesi a raggiungere la fase finale nella Germania dell'Ovest - prima che le due squadre vincessero in trasferta nel cammino di qualificazione a UEFA EURO 2000. In quelle due partite, il Galles si è imposto a Copenaghen nell'ottobre 1998, con un altro gol vittoria di Bellamy, salvo poi perdere 2-0 a Liverpool il giugno successivo, con i danesi arrivati secondi nel girone dietro all'Italia ma qualificati nuovamente alla fase finale attraverso gli spareggi.

Statistiche EURO: Galles



Highlights EURO 2016: Galles - Belgio 3-1

• Il Galles è alla seconda partecipazione consecutiva ai Campionati Europei UEFA dopo l'esordio nel 2016. In quell'indimenticabile edizione, la squadra allenata da Chris Coleman si è qualificata come prima in un girone dove c'erano Inghilterra, Slovacchia e Russia, prima di battere Irlanda del Nord (1-0) agli ottavi e Belgio (3-1) ai quarti e arrivare per la prima volta nella sua storia in semifinale di un torneo UEFA o FIFA a qualsiasi livello sia maschile che femminile. In semifinale il Portogallo si è rivelato un avversario troppo ostico e i gallesi hanno perso 2-0 contro i futuri campioni d'Europa.

• Il precedente miglior piazzamento EURO del Galles è stato nel 1976, quando è uscito ai quarti dopo un 3-1 complessivo contro la Jugoslavia (sconfitta 2-0 a Zagabria e pareggio 1-1 a Cardiff).

• L'edizione del 2016 è stata la seconda partecipazione del Galles a una fase finale. I gallesi avevano raggiunto i quarti della Coppa del Mondo FIFA nel 1958, dove però hanno perso 1-0 contro i futuri campioni del mondo del Brasile.

• Nelle qualificazioni per questa fase finale, la nazionale allenata da Ryan Giggs ha perso due delle prime tre partite ma poi è rimasta imbattuta nelle ultime cinque (V3 P2), arrivando seconda dietro alla Croazia. La formazione gallese si è qualificata all'ultima giornata grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Ungheria.

• In questa fase finale, la squadra allenata ad interim da Robert Page ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera, prima di vincere 2-0 contro la Turchia, con entrambe le sfide giocate a Baku. Il Galles si è qualificato nonostante la sconfitta per 1-0 contro l'Italia a Roma nell'ultima partita del Gruppo A.

• L'unico precedente del Galles alla Johan Cruijff ArenA è stata una sconfitta per 2-0 in amichevole contro l'Olanda nel 2014, gara nella quale sono partiti titolari Wayne Hennessey, Chris Gunter, Joe Allen e Jonny Williams.

• I gallesi hanno perso le cinque precedenti sfide giocate in Olanda, tutte contro la squadra di casa, subendo 16 gol. Una rete di Dean Saunders al PSV Stadion di Eindhoven nelle qualificazioni al Mondiale del 1998 è l'unico gol segnato in Olanda - partita persa 7-1 dal Galles.

Statistiche EURO: Danimarca



Gol classici della Danimarca a EURO

• Questa è la nona partecipazione della Danimarca ai Campionati Europei UEFA, ma la seconda appena nelle ultime quattro edizioni. I danesi sono stati eliminati nella fase a gironi di UEFA EURO 2012, arrivando terzi dietro Germania e Portogallo con tre punti in tre partite.

• I danesi hanno perso complessivamente 4-3 (1-2 t, 2-2 c) con la Svezia negli spareggi per UEFA EURO 2016.

• La Danimarca ha vinto EURO '92, è arrivata quarta nel 1964 e ha raggiunto la semifinale nel 1984. L'ultima presenza in una fase a eliminazione diretta è stata nel 2004, quando ha perso 3-0 contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. I danesi non vincono una gara ad eliminazione diretta ad EURO dal 2-0 contro la Germania nella finale del 1992.

• La Danimarca è rimasta imbattuta nelle otto gare di qualificazione (V4 P4) a UEFA EURO 2020 ma è arrivata seconda dietro alla Svizzera nel Gruppo D. Si è qualificata alla fase finale nell'ultima gara, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Repubblica d'Irlanda.

• La Danimarca è una delle cinque squadre ad aver raggiunto da imbattuta UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia - entrambe hanno vinto tutte le partite delle qualificazioni, allungando la striscia nella fase finale - Spagna e Ucraina. I danesi sono gli unici a non aver vinto il girone nonostante l'imbattibilità nelle qualificazioni.

• Åge Hareide, allenatore della Danimarca nelle qualificazioni, è stato sostituito da Kasper Hjulmand dopo il rinvio di UEFA EURO 2020; l'ex Nordsjælland doveva sostituire Hareide dopo il torneo.

• Le tre partite della Danimarca nel girone si sono giocate tutte al Parken Stadium di Copenaghen, dove ha perso contro Finlandia (0-1) e Belgio (1-2) prima della travolgente vittoria per 4-1 contro la Russia che è valso il secondo posto nel girone.

• La vittoria sulla Russia ha interrotto la striscia di quattro sconfitte nelle fasi finali EURO, ed è stata la terza vittoria appena nelle ultime 13 gare di fasi finali EURO (P2 S8); cinque invece le sconfitte nelle ultime sette partite.

• Questa sarà la prima partita della Danimarca alla Johan Cruijff ArenA, anche se già in passato aveva giocato dieci partite ad Amsterdam (V2 P2 S6), l'ultima un 2-2 contro l'Olanda all'Olympic Stadium nel settembre 1989. Il bilancio complessivo della Danimarca nella nazione è V2 P3 S9, con l'ultima partita pareggiata 1-1 in amichevole al PSV Stadion di Eindhoven a maggio 2008. L'unica partita giocata lì contro una nazione diversa dall'Olanda è stato uno spareggio ai quarti di finale agli Europei UEFA contro il Lussemburgo ad Amsterdam, quando ha vinto 1-0 all'Olympic Stadium nel dicembre 1963.

Collegamenti e curiosità



Guarda il super gol di Elkjaer nel 1984 per la Danimarca

• L'allenatore del Galles, Page, è rimasto in panchina nella vittoria per 2-0 della Danimarca ad Anfield nelle qualificazioni a UEFA EURO 2000.

• Il difensore del Galles, Ben Davies, ha giocato nelle giovanili dei danesi del Viborg dal 2001 al 2004.

• I due portieri Danny Ward e Kasper Schmeichel sono compagni di squadra al Leicester City dal 2018.

• I due gallesi Davies e Joe Rodon sono compagni di squadra del danese Pierre-Emile Højbjerg al Tottenham. Bale ha giocato il 2020/21 in prestito al club di Londra.

• Mathias Jensen del Brentford e Connor Roberts e Ben Cabongo dello Swansea City sono stati avversari nella finale degli spareggi del campionato inglese 2020/21 del 29 maggio, che la squadra londinese, in cui Christian Nørgaard è rimasto in panchina, ha vinto 2-0 conquistando la promozione in Premier League.

• Gli ultimi due gol di Bale sono stati segnati contro Schmeichel il 23 maggio, quando il Tottenham ha vinto 4-2 in casa del Leicester nell'ultima giornata della stagione di Premier League.

• Aaron Ramsey ha segnato il terzo gol a Schmeichel quando l'Arsenal ha battuto il Leicester 4-3 alla prima giornata della stagione della Premier League 2017/18.

• Davies ed Eriksen hanno giocato insieme al Tottenham dal 2014 al 2020.

• Ethan Ampadu e Andreas Christensen sono compagni di squadra al Chelsea dal 2017; sono imbattuti in otto presenze insieme (V7 P1).

Bilancio ai rigori

• Il Galles non è mai arrivato ai rigori.

• Il bilancio della Danimarca è V2 S2:

4-5 contro Spagna, semifinale Campionati Europei UEFA 1984

5-4 contro Olanda, semifinale EURO '92

4-2 contro Messico, fase a gironi Confederations Cup FIFA 1995

2-3 contro Croatia, ottavi di finale Coppa del Mondo FIFA 2018