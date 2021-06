Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di martedì

Il Gruppo D di UEFA EURO 2020 si deciderà martedì sera.

Ecco una breve anteprima dell'ultima giornata che vedrà impegnate la Repubblica Ceca contro l'Inghilterra e la Croazia contro la Scozia.

Con un punto a testa nella sfida di Wembley, entrambe le squadre sarebbero certe di arrivare tra le prime due posizioni. Con una vittoria, tuttavia, l'Inghilterra vincerebbe il girone e giocherebbe gli ottavi di finale a Londra. Gli inglesi inoltre vogliono dare ulteriore slancio alle loro prestazioni: nonostante i 14 clean sheet nelle ultime 18 partite, l'Inghilterra ha segnato appena tre gol in quattro partite da quando si sono radunati a inizio mese.

Il commissario tecnico, Gareth Southgate, ha rinnovato la sua fiducia sul capitano e leader, Harry Kane. L'attaccante inglese aveva segnato un gol nel 5-0 sulla Repubblica Ceca a Wembley nelle qualificazioni di marzo 2019, con Rahem Sterling autore di una tripletta. "Da quella sconfitta ci siamo guardati allo specchio", ha raccontato di quella partita l'esterno ceco Lukáš Masopust. "È stato una specie di punto di svolta". Infatti, poi la Repubblica Ceca ha battuto l'Inghilterra 2-1 in casa, ecco perché c'è tanta fiducia nell'ambiente.

Una statistica su tutte: il bilancio della Repubblica Ceca in trasferta contro l'Inghilterra è di un pareggio e due sconfitte. Comprendendo i risultati della nazionale come Cecoslovacchia, non hanno mai battuto l'Inghilterra in trasferta, pareggiando solo due delle otto partite giocate.

L'inglese Rice: 'Dobbiamo migliorare'

Dopo il sorprendente pareggio con l'Inghilterra, riuscirà la Scozia a vincere in casa e potenzialmente fare qualcosa che mai gli era riuscita prima in dieci precedenti fasi finali, ovvero superare la fase a gironi? La Scozia può arrivare seconda per la differenza reti se l'Inghilterra perderà , così come la Croazia se vincerà e in contemporanea la Repubblica Ceca perderà, anche se entrambe sperano che quattro punti basteranno per arrivare almeno tra le quattro migliori terze.

La cabala non è dalla parte della Croazia. Nei cinque precedenti nei quali sono arrivati all'ultima giornata di una fase finale solo con la vittoria come risultato utile per passare il turno, i croati sono sempre usciti. È bene quindi che non pensino più all'1-1 contro i cechi. "Non dobbiamo pensare al passato. Dobbiamo solo prepararci fisicamente e tatticamente per questa partita", ha detto l'attaccante Bruno Petković.

Una statistica su tutte: la Scozia è imbattuta da cinque partite contro la Croazia (V2 P3).

Tutti gli orari in CET