Migliori terze a EURO 2020: chi può qualificarsi?

Classifica provvisoria delle squadre attualmente al terzo posto UEFA

Mentre le prime due classificate dei gironi di UEFA EURO 2020 si qualificano direttamente agli ottavi di finale, solo le quattro migliori terze passano il turno.

Cinque anni fa, il Portogallo di Fernando Santos è arrivato terzo nel girone di UEFA EURO 2016 (approdando agli ottavi solo per differenza reti) ma ha poi vinto il torneo. Ecco quali squadre potrebbero emularlo.

L'articolo verrà aggiornato dopo ogni serie di partite. Ultimo aggiornamento prima del 21 giugno.

Squadre che possono ancora arrivare terze nel girone

Gruppo A

Svizzera: quattro punti, gol segnati/subiti 4-5

Gruppo B

(ultime partite lunedì, 21:00 CET)

Belgio (6, 5-1), Finlandia (3, 1-1), Russia (3, 1-3), Danimarca (0, 1-3)



Gruppo C

(ultime partite lunedì, 18:00 CET)

Ucraina (3, 4-4), Austria (3, 3-3)



Gruppo D

(ultime partite martedì, 21:00 CET)

Repubblica Ceca (4, 3-1), Inghilterra (4, 1-0), Croazia (1, 1-2), Scozia (1, 0-2)



Gruppo E

(ultime partite mercoledì, 18:00 CET)

Svezia (4, 1-0), Slovacchia (3, 2-2), Spagna (2, 1-1), Polonia (1, 2-3)



Gruppo F

(ultime partite mercoledì, 21:00 CET)

Francia (4, 2-1), Portogallo (3, 5-4), Germania (3, 4-3), Ungheria (1, 1-4)

Squadre elencate in base ai risultati complessivi anziché per posizione nel girone. Ultimo aggiornamento al termine del Gruppo A.



Come vengono stabilite le quattro migliori terze

Con riferimento all'articolo 21.03, i risultati delle terze classificate sono confrontati sulla base delle tre partite della fase a gironi, secondo i seguenti criteri:

a. maggior numero di punti

b. miglior differenza reti

c. maggior numero di gol segnati

d. maggior numero di vittorie

e. minor numero di punti disciplinari, calcolati solo in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

f. posizione nel ranking delle qualificazioni europee​

Una volta determinate le quattro migliori terze, l'articolo 21.05 del regolamento spiega in quali ottavi di finale giocano le migliori terze. È possibile designare gli ottavi solo quando si conoscono tutte le quattro migliori terze.



Chi possono affrontare le migliori terze agli ottavi di finale?

Sabato 26 giugno

Galles - 2B (18:00, Amsterdam)

Italia - 2C (21:00, Londra)

Domenica 27 giugno

Olanda - 3D/E/F (18:00, Budapest)

1B - 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

2D - 2E (18:00, Copenhagen)

1F - 3A/B/C (21:00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

1D - 2F (18:00, Londra)

1E - 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)

Orari CET