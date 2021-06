Nuno Gomes: per Ronaldo nulla è impossibile

La gara d'esordio

Il Portogallo ha rispettato le attese, conquistando i tre punti contro l'Ungheria. È stata una partita a due facce per i lusitani. Primo tempo giocato molto bene, con diverse occasioni da gol create, ma senza riuscire a passare in vantaggio. Nella ripresa la squadra si è innervosita con il passare dei minuti, vedendo che il risultato non si sbloccava.

L'Ungheria ha mostrato personalità per lunghi tratti della gara, con i detentori del titolo che sono riusciti a sbloccare la partita grazie ai cambi in corsa dell'allenatore. In particolare Renato Sanches e Rafa Silva hanno dato più incisività ed imprevedibilità negli ultimi minuti, mettendo spesso in difficoltà la difesa ungherese con le loro incursioni. Il risultato è stato giusto e la squadra ha dimostrato di meritarsi l'etichetta di una delle favorite per il titolo.

Cristiano Ronaldo

È una macchina! Cristiano ti fa capire che per lui nulla è impossibile. È sempre molto motivato a raggiungere ogni obiettivo. Potrebbe aver perso un po' di ritmo ed esplosività, ma sopperisce con il talento e l'esperienza. È sempre al posto giusto al momento giusto. È difficile trovare le parole per descrivere quello che ha fatto finora.. sta battendo un record in quasi tutte le partite!



Prossimo avversario: Germania

Sarà una partita completamente diversa rispetto all'Ungheria. Sarà più decisiva per la Germania che per il Portogallo, vista la situazione nel girone. La Germania non può certo permettersi di essere eliminata dal torneo e cercherà di fare punti già contro i lusitani. Sarà una partita molto equilibrata.

Serge Gnabry è uno dei giocatori tedeschi di maggior talento UEFA via Getty Images

La Germania gioca in maniera differente rispetto al Portogallo, con una maggiore ricerca del possesso palla, e cercherà di avere il controllo del match. Ha diversi giocatori che possono fare la differenza come Kimmich, Toni Kroos, Müller, Havertz e Gnabry. Con Sané e Timo Werner che potrebbero essere carte da giocarsi in corsa, qualora la Germania non faccia cambi di formazione rispetto alla gara contro la Francia.

Detto questo, il Portogallo ha un gruppo compatto e una difesa molto forte. Mi aspetto una partita equilibrata, dove i dettagli possono fare la differenza.

Un gruppo fantastico

Per chi assisterà alla partita, sarà sicuramente uno spettacolo vedere due squadre di questo livello. È una partita che spesso si vede in una fase molto più avanzata della competizione. Nel giro di pochi giorni c'è stata Francia-Germania, ora Portogallo-Germania e a breve Portogallo-Francia. Tre partite che potrebbero essere semifinali o addirittura finali!