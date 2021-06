Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di venerdì

La sfida tra Inghilterra e Scozia è la più appetitosa della giornata di venerdì, che potrebbe vedere la qualificazione dei Three Lions, della Repubblica Ceca e della Slovacchia.

Ecco le anticipazioni di UEFA.com in attesa di Svezia-Slovacchia, Croazia-Repubblica Ceca e Scozia-Inghilterra.

Skill of the Day: Alexander Isak (Svezia)

Dopo aver resistito all'assedio della Spagna nello 0-0 di lunedì, la Svezia considera la gara contro la Slovacchia un'opportunità per mettere in mostra le sue doti offensive. Ma non potrà sbagliare molto contro la Slovacchia, che ha battuto la Polonia nella partita inaugurale (seppur con l'aiuto dell'espulsione di Grzegorz Krychowiak). Quella vittoria è stata appena la seconda degli slovacchi alla fase finale di EURO dopo l'indipendenza: la terza garantirebbe loro un piazzamento fra le prime due.

Highlights EURO 2016: Repubblica Ceca - Croazia 2-2

La Croazia non ha molte alternative dopo la sconfitta contro l'Inghilterra. Fare gol è il suo tallone d'Achille e Zlatko Dalić ha schierato 29 formazioni diverse in 30 partite dopo il secondo posto in Coppa del Mondo FIFA 2018. Il Ct spera di appianare i suoi dubbi ad Hampden Park contro una Repubblica Ceca che non ha problemi in quel reparto, grazie a Patrik Schick. Il suo gol da centrocampo contro la Scozia ha giustamente fatto notizia, ma non sbagliatevi: la vittoria è arrivata grazie a una tattica astuta e a un piano gara ben definito.

Southgate ripensa alla sfida contro la Scozia a EURO '96

Sono passati 25 anni da quando una prodezza di Paul Gascoigne ha regalato all'Inghilterra la vittoria sulla Scozia nella fase a gironi di EURO '96: ora, le due squadre si ritrovano a Wembley. L'undici di Gareth Southgate è ampiamente favorito dopo la buona prestazione contro la Croazia, ma gli scozzesi – battuti 2-0 dalla Repubblica Ceca – opporranno una strenua resistenza. Gare appassionate come questa possono essere decise da una sola fiammata, proprio come quella di Gazza.

Orari CET