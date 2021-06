La Germania non si scompone

La Germania non si abituerà mai a perdere nei grandi tornei; probabilmente, accusa il colpo più delle altre nazioni. Ma qual è l'unico rimedio efficace? Ovviamente, vincere la prossima partita.

Nonostante la frustrazione per la sconfitta di martedì contro la Francia, i giocatori della Germania rimangono ottimisti. Il ritornello "Se non puoi battere i campioni del mondo, batti almeno quelli d'Europa" riassume il morale nel ritiro tedesco dopo la gara persa per 1-0 nel Gruppo F a Monaco.

Joachim Löw Getty Images

"Le ambizioni e la determinazione della squadra rimangono esemplari - ha spiegato il Ct Joachim Löw -. Possiamo ancora ribaltare tutto. Se riusciremo a essere più incisivi in avanti, batteremo il Portogallo".

I tifosi e gli esperti, però, non sono così d'accordo. "Troppo innocua, lenta e limitata tecnicamente", ha scritto un commentatore su Twitter. L'ex capitano Michael Ballack ha aggiunto: "Potevamo perdere 2-0 o 3-0, viste le occasioni che abbiamo concesso alla Francia nel secondo tempo".

Dietro le quinte della Germania

Per ora, la Germania deve capire che la prestazione contro la Francia è stata semplicemente un passo nella direzione giusta. L'undici di Löw, in effetti, è sembrato arrivare da un altro pianeta rispetto alla sconfitta per 6 -0 contro Spagna a novembre in UEFA Nations League.

Le critiche non sono mai state un problema per Toni Kroos, che commenta: "Ci sono ancora sei punti in palio. Contro la Francia abbiamo attuato molte cose che avevamo provato in allenamento e abbiamo giocato una buona gara".

EURO 2008: Portogallo - Germania 2-3

Löw sarà d'accordo. I risultati sono importanti, è vero, ma il lavoro quotidiano di un allenatore consiste nel provare gli schemi e cercare di applicarli quando si accendono i riflettori. La bella notizia è che la squadra non dovrà ripartire da zero: piuttosto, dovrà ottimizzare qualcosa per fare risultato contro il Portogallo domenica.

L'ottimismo permane. Il versatile Joshua Kimmich è convinto che la Germania debba seguire le orme della Francia e lasciare a sua volta il segno a Monaco. "La Francia è la principale favorita. Nella prossima partita dobbiamo dimostrare che anche noi siamo favoriti", ha commentato.