Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di giovedì

La seconda giornata della fase a gironi di UEFA EURO 2020 prosegue giovedì con tre squadre che inseguono una potenziale qualificazione.

Ecco le anticipazioni di UEFA.com in vista di Ucraina-Macedonia del Nord, Danimarca-Belgio e Olanda-Austria.

Pandev: 'Grande esperienza nonostante la sconfitta'

L'inizio del torneo è stato frustrante per entrambe le squadre. L'Ucraina ha recuperato due gol all'Olanda ma ha perso 3-2 nel finale ad Amsterdam, mentre la Macedonia del Nord è rimasta sull'1-1 contro l'Austria fino a 12' dalla fine ma ha poi subito altri due gol.

La Macedonia del Nord è comunque entrata nella storia perché ha segnato il suo primo gol alla fase finale con Goran Pandev, che è anche diventato il secondo marcatore più anziano nella storia di EURO. A Bucarest, la squadra cercherà di scrivere un altro capitolo di storia, soprattutto perché chi perde potrebbe essere eliminato dopo la sfida tra Olanda e Austria.

Lukaku si aspetta una dura prova contro la Danimarca

Dopo quanto successo a Christian Eriksen contro la Finlandia, la Danimarca torna al Parken Stadium, e non senza emozione. Stavolta i danesi affrontano il Belgio, che con un'altra vittoria dopo quella eclatante contro la Russia andrebbe agli ottavi con una giornata di anticipo.

I Diavoli Rossi ritrovano Axel Witsel, assente da gennaio per infortunio, e Kevin De Bruyne, che ha ripreso gli allenamenti dopo la frattura al volto in finale di UEFA Champions League.

Depay: 'Contano i risultati'

Un posto nella fase eliminazione diretta è il premio in palio per chi vince questa partita, l'unica della seconda giornata tra due squadre che hanno vinto all'esordio. In base al risultato precedente a Bucarest, altri tre punti potrebbero confermare il primo posto.

L'Olanda arriva da un totale di 27 gol nelle ultime sei partite (19 segnati, otto subiti) e la vittoria rocambolesca per 3-2 sull'Ucraina è rimasta in media. Il Ct Frank de Boer ha confermato che Matthijs de Ligt partirà titolare e molto probabilmente sostituirà Jurriën Timber al centro della difesa a tre.

