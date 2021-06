Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di mercoledì

Mercoledì inizia la seconda giornata della fase a gironi di UEFA EURO 2020, che propone Finlandia-Russia, Turchia-Galles e Italia-Svizzera.

Scopri le squadre: Finlandia

La Finlandia ha reagito senza clamore alla sua prima vittoria in un torneo internazionale, perché sabato il calcio è passato decisamente in secondo piano. Riprendere gli allenamenti non è stato facile, e il fatto che la Russia voglia riscattarsi dopo la sconfitta per 3-0 contro il Belgio sarà un altro ostacolo psicologico per la gara a San Pietroburgo. Il Ct Stanislav Cherchesov ha accettato la sconfitta contro una delle favorite del torneo, ma difficilmente lo farebbe contro la Finlandia. La Russia potrà dirsi soddisfatta solo con una vittoria.

Ramsey spera in un'altra buona prestazione del Galles

Se la Finlandia deve stare attenta al leone ferito, lo stesso vale per il Galles. La Turchia è stata travolta dall'Italia a Roma venerdì, rimanendo spesso confinata nella sua metà campo e incapace di trovare sbocchi offensivi. "Non riuscivamo ad andare avanti", ha lamentato il Ct Şenol Güneş. I turchi devono procurarsi più spazi e servire meglio Burak Yılmaz, ma anche i loro avversari sono temibili in attacco: da tenere d'occhio Kieffer Moore, l'eroe della partita di sabato.

L'Italia è stata ruggente e ha battuto 3-0 una Turchia che molti consideravano una potenziale squadra sorpresa. La Svizzera sarà un'avversaria di tutt'altro calibro, perché oltre ad aver raggiunto la fase finale della prima edizione di UEFA Nations League si è ormai abituata ad arrivare agli ottavi dei tornei internazionali. Con la sua velocità, Breel Embolo impegnerà sicuramente di più la difesa azzurra, come invece non è accaduto venerdì.

Orari CET