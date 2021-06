Gianluca Zambrotta: sono convinto che l'Italia possa fare molta strada a EURO 2020

E' stato molto bello vedere allo stadio l'entusiasmo e la voglia di ricominciare da parte della gente e dei tifosi. È stata una cosa molto importante per il calcio in generale. Mi è piaciuta molto l'Italia anche nel primo tempo. Ha avuto pazienza nel possesso palla perché la Turchia aveva chiuso bene tutti gli spazi, cercando di sfruttare il contropiede.



L'Italia ha tutte le qualità per gestire il possesso palla anche per lunghi tratti della gara, creando comunque occasioni. Venerdì, nel secondo tempo, ne ha create molte senza rischiare quasi nulla. Questo, penso, sia stato l'aspetto più importante della prima partita degli Azzurri.

La gioia di Mancini al termine dell'esordio vincente

È sempre bello iniziare un Europeo con una vittoria ed ancora di più quando si segnano tre gol a Roma davanti ai propri tifosi. È una cosa che genera entusiasmo e ti spinge a fare sempre meglio.

Leonardo Spinazzola ha giocato una grande partita, ma tutta la squadra ha interpretato al meglio la sfida. Non è stato facile all'inizio perché nel primo tempo non c'erano molti spazi. Tornando a Spinazzola, credo che possa crescere ancora molto. Oltre che saper difendere, sa anche essere molto incisivo in fase di spinta e cerca spesso l'uno contro uno per poi andare al cross o tagliare dentro il campo. Ha molte frecce al suo arco.

Alessandro Florenzi, purtroppo, è dovuto uscire anzitempo dalla sfida, ma Giovanni Di Lorenzo ha comunque avuto un ottimo approccio, sostituendolo al meglio. In generale, penso che l'Italia stia gestendo bene le sue risorse e, se dovesse arrivare un'altra vittoria mercoledì contro la Svizzera, potrà continuare a farlo anche nell'ultima partita del girone.

Vladimir Petković è un allenatore che conosce molto bene il calcio italiano e i nostri giocatori. Gli svizzeri sono partiti con un pareggio e contro l'Italia cercheranno di fare una grande partita. Sarà una sfida complicata ma sicuramente alla portata per gli Azzurri.

Il gol di Immobile nella gara inaugurale

Petković potrebbe schierare un 3-5-2 contro l'Italia, sfruttando il dinamismo dei suoi giocatori, i quali proveranno a cercare spazio tra le linee. L'atteggiamento non sarà difensivo, come quello attuato la Turchia, ma nello stesso tempo non sarà spregiudicato, considerando che avrà l'ultima partita per provare a qualificarsi proprio contro i turchi.

Sono convinto che l'Italia possa fare molta strada in questo torneo. C'erano grandi aspettative prima e ce ne sono ancora di più adesso. Sono stati fatti molti progressi negli ultimi anni. Non è stato facile dopo la delusione del 2018. Roberto Mancini è stato molto bravo a ricompattare il gruppo ed ora c'è tanto entusiasmo. Questa nuova mentalità acquisita sarà fondamentale per poter fare un grande torneo.