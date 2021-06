Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di sabato

Sabato, UEFA EURO 2020 cambia marcia e propone tre partite, che inizieranno alle 15:00, alle 18:00 e alle 21:00. Ecco l'anteprima di Galles-Svizzera, Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia.

Bale: 'Cresce l'attesa in Galles'

Il Galles ha affrontato la Svizzera quasi 10 anni fa, vincendo 2-0 in una gara di qualificazione a UEFA EURO 2012 a Swansea. I marcatori? Gareth Bale e Aaron Ramsey. Mentre il primo partirà sicuramente titolare contro la Svizzera, c'è qualche dubbio sulle condizioni di Ramsey, che verrà valutato prima della gara del Gruppo A. Riusciranno i due a ispirare un'altra vittoria del Galles? La squadra si ripeterà dopo l'exploit di EURO 2016?

Statistica chiave

Il Galles si è imposto nel 2012, ma la Svizzera ha vinto cinque dei sette precedenti complessivi.

La Danimarca non vede l'ora di giocare davanti al suo pubblico, come conferma il capitano Simon Kjær: "Sentiamo la pressione, ma è positiva!". La Finlandia disputa invece la sua prima gara a una fase finale ed è contenta di recuperare il capitano Tim Sparv e l'attaccante Teemu Pukki. "So che le aspettative sono molte, ma siamo pronti a dare battaglia", ha dichiarato Sparv.

Statistica chiave

La Danimarca è imbattuta in casa contro la Finlandia da 21 partite (V18 P3).

Scopri le squadre: Belgio

Con Eden Hazard probabilmente in panchina, Kevin De Bruyne assente e il pubblico di San Pietroburgo a fare il tifo per i padroni di casa, il Belgio poteva sicuramente avere una partenza più facile, ma una squadra non è in testa al ranking FIFA se non è in grado superare le avversità. Il Ct russo Stanislav Cherchesov prevede una gara esaltante: "Le ultime partite contro Belgio sono state aperte e spettacolari", ha commentato.

Statistica chiaveIl Belgio è primo nel ranking e ha battuto due volte la Russia nelle qualificazioni a EURO 2020, vincendo 3-1 in casa e 4-1 a San Pietroburgo.

Orari CET