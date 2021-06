Italia, muro centenario con Bonucci e Chiellini

E' l'Italia dei giovani quella che si appresta a debuttare a EURO 2020 contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Giovani, ma non solo. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono lo zoccolo duro di questa Nazionale e mettono l'esperienza al servizio degli Azzurri.

Entrambi i giocatori della Juventus vantano oltre 100 presenze con la Nazionale italiana. Capitan Chiellini toccherà quota 108 contro la Turchia, mentre Bonucci 103. Al momento insieme hanno 209 presenze e 70 anni. Inutile dire che l'affiatamento tra i due, insieme a forza ed esperienza, garantiscono all'Italia un muro difensivo importante.

Scopri le squadre: Italia

"È la prima partita, quindi è una sensazione strana - spiega Chiellini -. C'è maggiore incertezza per noi e per la Turchia. Sarà una bellissima serata, molto emozionante. Ci stiamo allenando davvero bene e cercheremo di farcela con quel pizzico di follia che serve per vincere un titolo".

Entrambi i giocatori erano in campo quando l'Italia fallì la qualificazione al Mondiale 2018, una ferita che rimane aperta ma che è stata trasformata in energia positiva, come sottolinea Chiellini: "Non potete immaginare quante persone ci chiedono di dargli una grande gioia dopo la delusione di non essere riusciti a qualificarci per il Mondiale [2018]". Sulla stessa lunghezza d'onda Bonucci: "Dopo una parentesi nera come il Mondiale 2018, vogliamo riportare l'Italia dove merita".

Highlights: Italia - Repubblica ceca 4-0

Per il numero 19 non esiste un vero, unico, campione in questa Nazionale: "Il fuoriclasse è il gruppo. Non abbiamo singoli come Cristiano Ronaldo, Lukaku, giocatori che hanno segnato tanto e ti svoltano la gara in una partita. Il nostro è un bel gruppo, che si comporta bene. Ci siamo e vogliamo lottare fino in fondo".