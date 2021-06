EURO 2020: la Macedonia del Nord secondo il nostro reporter

Le partite del Gruppo C

13/06: Austria - Macedonia del Nord (Bucarest)

17/06: Ucraina - Macedonia del Nord (Bucarest)

21/06: Macedonia del Nord - Olanda (Amsterdam)

Il profilo della squadra

Tutti i gol della Macedonia del Nord verso EURO 2020

Allenatore: Igor Angelovski

Capitano: Goran Pandev

Soprannome: Risovi (Lynxes)

Come si sono qualificati: Spareggi (2-1 contro Kosovo, 1-0 contro Georgia)

Miglior piazzamento a EURO: Debutto

Dove può giocare la fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale: Londra, Bucarest, Glasgow o Budapest

Quarti di finale: Monaco di Baviera, San Pietroburgo, Roma o Baku

Semifinale: Londra

Finale: Londra

La rosa finale dei 26

Portieri: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Difensori: Egzijan Alioski (Leeds), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Visar Musliu (Fehérvár), Kire Ristevski (Újpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Centrocampisti: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stuttgart) , Eljif Elmas (Napoli), Feran Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Attaccanti: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Genoa), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Tričkovski (AEK Larnaca), Krste Velkovski (Sarajevo)

Guarda l'inno nazionale della Macedonia del Nord

Il reporter della Macedonia del Nord di UEFA.com: Igor Panevski

Questo è il primo EURO sia per la Macedonia del Nord che per me. Quattro anni fa, come giornalista, ho seguito la nazionale ai Campionati Europei UEFA Under 21 in Polonia, competizione che ha rappresentato una svolta importante nel nostro Paese. Infatti, dieci giocatori di quella squadra sono ora nella rosa dell'attuale EURO.

Come gioca

Il modulo della Macedonia del Nord può variare di partita in partita. Il Ct Igor Angelovski ha, infatti, proposto varie soluzioni durante le qualificazioni anche se il modulo più utilizzato è stato il 3-5-2. In fase di possesso i terzini spingono molto, mentre senza palla si passa ad un più prudente 5-3-2.

Giocatore chiave: Goran Pandev

Ha appena concluso la sua ventesima stagione in Serie A ma, nonostante i suoi 37 anni, la sua classe e la sua visione di gioco sono rimasti intatti. Il capitano della Macedonia del Nord, capocannoniere e detentore del record di presenze, ha trascinato la squadra alla fase finale al termine dello spareggio contro la Georgia. Ha già dichiarato che si ritirerà dopo EURO 2020 e questa sarà un'enorme perdita per la squadra.

Highlights: Germania - Macedonia del Nord 1-2

Ct: Igor Angelovski

Ex Centrocampista, Igor Angelovski è stato nominato allenatore della Macedonia del Nord nell'ottobre 2015 dopo un periodo di successi alla guida dello Skopje Rabotnički. Due coppe nazionali tra il 2013 ed il 2014 hanno spalancato le porte della nazionale a Angelovsky. Ora, dopo oltre 50 partite disputate, è il Ct più longevo della storia macedone.

Osservato speciale: Eljif Elmas

Designato come l'erede di Pandev, il centrocampista del Napoli possiede una visione di gioco importante nonostante i soli 21 anni. Bravo sia nel palleggio che in fase di interdizione, Elmas sa trovare anche la via del gol con una certa regolarità. Già parte della nazionale Under 21 nell'EURO del 2017, ora vuole aiutare la squadra ed essere protagonista anche nel suo primo EURO con la nazionale maggiore.

Può vincerlo?

La Macedonia del Nord è arrivata terza nel girone di qualificazione, miglior piazzamento da quando avvenne l'indipendenza del Paese. L'impatto con EURO 2020 non sarà sicuramente facile, ma un inizio positivo contro l'Austria potrebbe aumentare drasticamente le possibilità di passaggio del turno. Questa squadra, bisogna ricordarlo, ha battuto la Germania non molto tempo fa. Nel calcio può succedere di tutto.