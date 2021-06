EURO2020.com: i pronostici dei reporter

EURO2020.com ha dei propri reporter per ciascuna delle 24 squadre presenti alla fase finale. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio con loro alla vigilia del torneo impendendogli però di scegliere la 'propria' squadra, anche se qualcuno non ci è riuscito. Ecco cosa pensano i nostri reporter.

Jordan Maciel, Austria

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

La rivelazione: Jamal Musiala (Germania)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Austria!

Alyssa Saliou, Belgio

L'olandese Ryan Gravenberch

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Karim Benzema (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Ryan Gravenberch (Olanda)

Miglior giovane: Mason Mount (Inghilterra)

Outsider: non riesco proprio a pensare a un'altra squadra diversa dalla Francia

Elvir Islamović, Croazia

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Dani Olmo (Spagna)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Turchia

Ondřej Zlámal, Repubblica Ceca

Vincitore: Inghilterra

Miglior giocatore del torneo: Lorenzo Insigne (Italia)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

La rivelazione: Piotr Zieliński (Polonia)

Miglior giovane: Mason Mount (Inghilterra)

Outsider: Finlandia

Sture Sandø, Danimarca

Lo svedese Alexander Isak UEFA via Getty Images

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

La rivelazione: Alexander Isak (Svezia)

Miglior giovane: Kylian Mbappé (Francia)

Outsider: Croazia

Simon Hart, Inghilterra

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

La rivelazione: Jude Bellingham (Inghilterra)

Miglior giovane: Dani Olmo (Spagna)

Outsider: Danimarca

Mikael Erävuori, Finlandia

Vincitore: Italia

Miglior giocatore del torneo: Kevin De Bruyne (Belgio)

Capocannoniere: Robert Lewandowski (Polonia)

La rivelazione: Aleksandr Sobolev (Russia)

Miglior giovane: Alexander Isak (Svezia)

Outsider: Croazia

David Crossan, Francia

Conosciamo le squadre: Francia

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Antoine Griezmann (Francia)

La rivelazione: Ryan Gravenberch (Olanda)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Polonia

Phil Röber, Germania

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Harry Kane (Inghilterra)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Ryan Gravenberch (Olanda)

Miglior giovane: Jules Koundé (Francia)

Outsider: Turchia (e Macedonia del Nord che ha battuto la Germania a marzo!)

Andy Clark, Ungheria

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

La rivelazione: Diogo Jota (Portogallo)

Miglior giovane: Kylian Mbappé (Francia)

Outsider: Ucraina

Paolo Menicucci, Italia

L'inglese Phil Foden UEFA via Getty Images

Vincitore: Belgio

Miglior giocatore del torneo: Kevin De Bruyne (Belgio)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

La rivelazione: Piotr Zieliński (Polonia)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Turchia

La canzone di Garrix per l'Italia: Spotless – gli Azzurri sono tra i favoriti; d'altronde non vinci dieci partite su dieci nelle qualificazioni per puro caso.

La sensazione: non so se l'Italia eguaglierà la recente vittoria all'Eurovision Song Contest, ma sono certo che l'Inghilterra farà meglio dei zero punti raccolti dalla canzone della GB a Rotterdam.

Derek Brookman, Olanda

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Robert Lewandowski (Polonia)

La rivelazione: Kieran Tierney (Scozia)

Miglior giovane: Pedri (Spagna)

Outsider: Ucraina

Igor Panevski, Macedonia del Nord

Vincitore: Inghilterra

Miglior giocatore del torneo: Kevin De Bruyne (Belgio)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

La rivelazione: Jadon Sancho

Miglior giovane: Pedri (Spagna)

Outsider: Macedonia del Nord naturalmente!

Piotr Koźmiński, Polonia

Conosciamo le squadre: Turchia

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Adam Hložek (Repubblica Ceca)

Miglior giovane: Kylian Mbappé (Francia)

Outsider: Turchia

Carlos Machado, Portogallo

Vincitore: Portogallo

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

La rivelazione: Diogo Jota (Portogallo)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Turchia

Artur Petrosyan, Russia

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Youri Tielemans (Belgio)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Italia

Alex O'Henley, Scozia

Harry Kane è uno dei più accreditati alla vittoria del titolo di capocannoniere EURO UEFA via Getty Images

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

La rivelazione: Billy Gilmour (Scozia)

Miglior giovane: Pedri (Spagna)

Outsider: Scozia!

Rastislav Hribik, Slovacchia

Vincitore: Belgio

Miglior giocatore del torneo: Kevin De Bruyne (Belgio)

Capocannoniere: Kai Havertz (Germania)

La rivelazione: Phil Foden (Inghilterra)

Miglior giovane: Jude Bellingham (Inghilterra)

Outsider: Repubblica Ceca

Graham Hunter, Spagna

Vincitore: Francia/Scozia

Miglior giocatore del torneo: Karim Benzema (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: John McGinn (Scozia)

Miglior giovane: Pedri (Spagna)

Outsider: Turchia

Sujay Dutt, Svezia

Riuscirà l'inglese Jack Grealish a lasciare il segno a EURO? UEFA via Getty Images

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Eden Hazard (Belgio)

Capocannoniere: Karim Benzema (Francia)

La rivelazione: Jack Grealish (Inghilterra)

Miglior giovane: Kylian Mbappé (Francia)

Outsider: Turchia

Peter Birrer, Svizzera

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

La rivelazione: Ruben Vargas (Svizzera)

Miglior giovane: Matthijs de Ligt (Olanda)

Outsider: Svizzera

Görkem Kırgız, Turchia

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: Nicolò Barella (Italia)

Capocannoniere: Karim Benzema (Francia)

La rivelazione: Pedri (Spagna)

Miglior giovane: Ryan Gravenberch (Olanda)

Outsider: Turchia

Bogdan Buga, Ucraina

Il danese Andreas Skov Olsen

Vincitore: Inghilterra

Miglior giocatore del torneo: Raheem Sterling (Inghilterra)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

La rivelazione: Andreas Skov Olsen (Danimarca)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Danimarca

Matthew Howarth, Galles

Vincitore: Francia

Miglior giocatore del torneo: N'Golo Kanté (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

La rivelazione: Ryan Gravenberch (Olanda)

Miglior giovane: Phil Foden (Inghilterra)

Outsider: Turchia